Баскетболиста из России задержали во Франции по подозрению в кибермошенничестве

Российского баскетболиста Даниила Касаткина арестовали в Париже по запросу США. Его подозревают в участии в работе хакерской сети, которая в течение двух лет использовала программы-вымогатели для атаки на почти 900 компаний и два федеральных учреждения. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на материалы судебных слушаний.

Касаткина задержали в аэропорту Шарль-де-Голль сразу после прибытия во Францию еще 21 июня, французским СМИ об этом стало известно только в ходе слушаний по делу, которые состоялись 8 июля. Касаткин взят под стражу, он не согласен с предъявленными обвинениями.

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В США считают, что Касаткин «участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени сети» хакеров, работавшей в период с 2020 по 2022 год. Le Monde отмечает, что французские власти намерены экстрадировать баскетболиста в США.

Защита Касаткина утверждает, что мужчина стал жертвой обмана или взлома. Его адвокат рассказал журналистам, что Касаткин «абсолютно не разбирается в компьютерах, даже не умеет устанавливать приложения». Он отметил, что Касаткин ранее купил подержанный компьютер. На нем, по мнению стороны защиты, либо уже была установлена вредоносная программа, чтобы хакеры могли действовать от имени баскетболиста, либо компьютер был взломан в процессе использования.

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Адвокат баскетболиста отметил, что просил суд освободить его под залог, среди аргументов было возможное негативное влияние тюремного заключения на физическое состояние спортсмена и его будущую карьеру.

Даниилу Касаткину 26 лет, последние четыре года он выступал за клуб «МБА-МАИ» в Единой лиге ВТБ. Клуб объявил о его уходе из команды 3 июля, уже после задержания. В пресс-релизе это обстоятельство не упоминается.