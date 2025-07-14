МИД Украины осудил NYT за репортаж из Курской области

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал The New York Times (NYT) за публикацию репортажа из Курской области, ранее находившейся под контролем украинских сил. Он назвал «глупейшим» решение американского издания сделать репортаж с «российскими военными преступниками» и обвинил его в содействии российской пропаганде.

Репортаж журналистки Нанны Хайтманн под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» был опубликован 12 июля. В нем описывается шестидневная поездка журналистки в Суджанский район Курской области, который ВСУ контролировали с августа 2024 года. Хайтманн отмечает, что «время от времени» ее сопровождали бойцы чеченского подразделения «Ахмат», принимавшие участие в операциях на территории региона.

В материале описаны разрушенные деревни, мертвые тела солдат и гражданских, а также впечатления местных жителей. По словам Хайтманн, она видела тела в российской форме, тела в гражданской одежде, а также разрушенные дома и ощущала запах разложения. Некоторые погибшие, по ее словам, пролежали на месте по несколько месяцев. Одно тело находилось в машине, изрешеченной пулями, другое — почти обнаженное — на кухне с признаками насильственной смерти. Журналистка подчеркивает, что не ясно, при каких обстоятельствах погибли эти люди и кто именно несет ответственность за их смерть.

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В репортаже приводится позиция российских властей, обвиняющих ВСУ в убийствах мирных жителей, а также позиция украинской стороны, утверждающей, что ее силы действовали в соответствии с международным гуманитарным правом и оказывали помощь гражданским.

Некоторые жители Суджи, опрошенные NYT, подтвердили, что украинские военные вели себя уважительно и оказывали медицинскую и иную помощь. «Они нас не трогали. Ни россияне, ни украинцы — они воевали друг с другом», — рассказала 76-летняя местная жительница Любовь Блащук. Другая женщина, Ольга Новоселова, отметила, что патрули останавливали людей на улице «четыре-пять раз, даже если просто выходишь с собакой».

Операция «Поток» предусматривала заход российских войск в тыл украинских сил через систему лесополос и трубопроводов в Суджанском районе Курской области. Журналисты указывают, что именно эта тактика позволила подразделениям «Ахмат» и другим частям выйти на позиции, с которых удалось развернуть наступление и вернуть контроль над территорией. По данным NYT, в ходе наступления российские силы понесли потери — в том числе из-за возможного воздействия токсичных веществ: газ в трубопроводе был откачан недостаточно, что привело к смертям и случаям онкологических заболеваний. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что один из бойцов погиб, а у двоих диагностировали опухоли.

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Местные жители, по словам российских военных, встречали их радушно. Один из бойцов с позывным «Артист» рассказал NYT: «Впервые в жизни я увидел мирных жителей, которые вышли нам навстречу, обнимали нас и плакали». Однако были и менее теплые реакции. Ольга Новоселова вспоминала, как при возвращении российских войск постучали в ее дверь: «Я просто стояла, протерла глаза, развернулась и закрыла дверь». По ее словам, один из военных прокомментировал происходящее: «Она не особо рада нас видеть».

МИД Украины резко отреагировал на публикацию. В соцсети X Георгий Тихий заявил, что «это не баланс и не «обратная сторона истории»», а «введение аудитории в заблуждение». Он также сравнил публикацию с «манипуляциями уровня Дюранти» — намекая на известного журналиста NYT Уолтера Дюранти, которого критиковали за искажение фактов о Голодоморе в СССР.

«Тот, кто в New York Times подумал, что умно делать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял глупейшее решение», — написал Тихий.

Вопрос о том, как Хайтманн получила доступ в закрытую для гражданских зону, в репортаже не раскрыт. Указывается лишь, что она находилась там частично под сопровождением бойцов «Ахмата». NYT официально не прокомментировала критику украинской стороны.