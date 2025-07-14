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Мир

Десяткам тысяч американцев грозит дефицит воды из-за компании Цукерберга

2 минуты чтения 22:31 14 июля

В округе Ньютон штата Джорджия в домах местных жителей начались перебои с водоснабжением из-за строительства центров обработки данных, сообщает The New York Times. Согласно исследованию местных чиновников, к 2030 году округ с населением 120 тысяч человек может столкнуться с дефицитом воды.

В прошлом году Meta построила в Ньютоне дата-центр стоимостью 750 миллионов долларов. По данным NYT, для охлаждения компьютерной техники в подобном комплексе необходимо около 1892 кубометров воды в день. 

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Гидролог и директор по политике городского водоснабжения в Стэнфордском университете Ньюша Аджами рассказала изданию, что электроэнергия для центров обработки данных обходится компаниям дороже воды, поэтому они часто выбирают районы с дешевым электричеством, даже если там бывают засухи. «Вода — это второстепенный вопрос. Мысль такая: “Кто-нибудь потом с этим разберется”», — объяснила она.

В городе Мэнсфилд, расположенном в округе Ньютон, тарифы на воду вырастут на 33% в ближайшие два года, предполагает мэр города Блэр Нортен. Обычно стоимость воды в городе растет на 2% в год. 

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71-летняя Беверли Моррис и ее 67-летний муж Джефф рассказали NYT, что после начала строительства центра Meta в 2018 в их доме пропала вода, которую они берут из скважины. Семье удалось вновь запустить воду, но теперь она содержит коричневый осадок, с такой же проблемой столкнулись их соседи.

Беверли Моррис утверждает, что пожаловалась на качество воды в Meta, но получила лишь совет прокипятить воду перед использованием. Также в Meta заявили, что считают «маловероятным» влияние их центра на грунтовые воды в округе.

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