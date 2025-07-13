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Мир

Кишечные бактерии оказались способны выводить из организма «вечные химикаты»

2 минуты чтения 17:55

Ученые из Кембриджского университета обнаружили способность некоторых видов кишечных микроорганизмов поглощать так называемые «вечные химикаты» и выводить их из организма с фекалиями. Об этом пишет The Guardian.

«Вечными химикатами» называют ПФАС — группу из примерно 15 тысяч химических соединений, которые применяются для производства антипригарной посуды, упаковки, электроники и средств пожаротушения. Эти вещества связаны с раком, иммунодефицитами, репродуктивными нарушениями, повышенным уровнем холестерина, заболеваниями почек и другими серьезными проблемами со здоровьем. Они получили свое название из-за высокой устойчивости и способности сохраняться в окружающей среде на протяжении столетий.

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По данным издания, в новом исследовании ученые не ставили целью выяснить выводят ли кишечные бактерии из организма именно «вечные химикаты». Отмечается, что они изучали целую группу из загрязнителей пищевых продуктов. В ходе работ исследователи обнаружили, что некоторые микроорганизмы хорошо справлялись с выведением ПФАС из организма, по этой причине они решили сосредоточиться именно на них.

Новое исследование ученые провели на мышах. В их кишечник ввели девять видов бактерий определенной группы, чтобы сымитировать микробиом человека. Бактерии, как сообщается, быстро размножились, затем стали поглощать «вечные бактерии», поступавшие с пищей и, в конечном итоге, поспособствовали их выведению из организма вместе с фекалиями.

Авторы исследования пока не выяснили каким образом бактерии способны поглощать опасные химикаты, однако предположили, что они могут использовать механизм «насоса», выталкивающего токсины из клеток и способствующего их выведению.

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По словам ученых, результаты исследования «вызывают оптимизм», поскольку единственными способами снижения уровня опасных ПФАС в организме на сегодняшний день являются процедура кровопускания и прием препаратов для снижения уровня холестерина. Несколько авторов исследования сообщили, что планируют разработать пробиотические добавки, способствующие увеличению количества полезных микроорганизмов в кишечнике человека, что, вероятно, позволит снизить уровень ПФАС, пишет издание.

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