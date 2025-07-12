EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчину арестовали за угрозы убить Трампа в соцсетях

2 минуты чтения 13:16

В США арестовали жителя Сан-Антонио по обвинению в угрозах в адрес американского президента Дональда Трампа из-за комментариев в фейсбуке. Об этом сообщил офис прокурора Западного округа Техаса.

Согласно судебным материалам, 10 июля 52-летний обвиняемый Роберт Эррера под публикацией местного новостного агентства о визите Трампа в штат Техас написал: «Я не промахнусь». К сообщению он прикрепил фотографию Трампа после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле прошлого года.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
Интернет и мемы9 минут чтения

По данным офиса прокурора, один из пользователей выразил сомнение по поводу возможности покушения, на что обвиняемый ответил: «Я просто приду за тобой» и прикрепил фотографию штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Пользователя Роберта Эрреру арестовали в тот же день. Мужчине предъявили федеральные обвинения в угрозах в адрес президента и распространении угроз через межштатные коммуникации. По каждому обвинению ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Расследование ведут Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио при участии Департамента общественной безопасности Техаса. Уголовное дело курирует помощник федерального прокурора Марк Румберг.

«ФБР полностью поддерживает и защищает право каждого американца на свободу слова, но при этом важно понимать: угроза насилием в адрес любого человека не является защищенным законом высказыванием — это федеральное преступление. ФБР и наши партнеры относятся к угрозам очень серьезно и призывают общественность делать то же самое», — заявил специальный агент ФБР в Сан-Антонио Аарон Тэпп.

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки
Общество4 минуты чтения

11 июля газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на уголовный суд берлинского района Тиргартен сообщила, что немецкий сатирик Себастиан Хотц, более известный под именем Эль Хотцо, предстанет перед судом после шуток про покушение на Трампа. Речь идет о публикациях в соцсети X, сделанных в прошлом году: в одной из них сатирик обыгрывал покушение на Трампа и его ранение в ухо, в другой прямо заявил, что считает прекрасным, «когда умирают фашисты». Оба поста он позже удалил.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Мир
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным
00:01
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Общество
Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США
Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки
16:01 11 июля
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Криминал
Муж приковал свою жену на балконе и запытал ее до смерти
Он прислал фотографию тела ее подруге и написал, что не нужно было пытаться «спасать» ее
00:01 11 июля
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Интернет и мемы
Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети
Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента
17:00 10 июля
Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01 10 июля
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00 9 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования