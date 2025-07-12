Мужчину арестовали за угрозы убить Трампа в соцсетях

В США арестовали жителя Сан-Антонио по обвинению в угрозах в адрес американского президента Дональда Трампа из-за комментариев в фейсбуке. Об этом сообщил офис прокурора Западного округа Техаса.

Согласно судебным материалам, 10 июля 52-летний обвиняемый Роберт Эррера под публикацией местного новостного агентства о визите Трампа в штат Техас написал: «Я не промахнусь». К сообщению он прикрепил фотографию Трампа после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле прошлого года.

Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети Они потеряли деньги из-за ставок на стиль украинского президента Интернет и мемы 9 минут чтения

По данным офиса прокурора, один из пользователей выразил сомнение по поводу возможности покушения, на что обвиняемый ответил: «Я просто приду за тобой» и прикрепил фотографию штурмовой винтовки и заряженных магазинов.

Пользователя Роберта Эрреру арестовали в тот же день. Мужчине предъявили федеральные обвинения в угрозах в адрес президента и распространении угроз через межштатные коммуникации. По каждому обвинению ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Расследование ведут Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио при участии Департамента общественной безопасности Техаса. Уголовное дело курирует помощник федерального прокурора Марк Румберг.

«ФБР полностью поддерживает и защищает право каждого американца на свободу слова, но при этом важно понимать: угроза насилием в адрес любого человека не является защищенным законом высказыванием — это федеральное преступление. ФБР и наши партнеры относятся к угрозам очень серьезно и призывают общественность делать то же самое», — заявил специальный агент ФБР в Сан-Антонио Аарон Тэпп.

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки Общество 4 минуты чтения

11 июля газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на уголовный суд берлинского района Тиргартен сообщила, что немецкий сатирик Себастиан Хотц, более известный под именем Эль Хотцо, предстанет перед судом после шуток про покушение на Трампа. Речь идет о публикациях в соцсети X, сделанных в прошлом году: в одной из них сатирик обыгрывал покушение на Трампа и его ранение в ухо, в другой прямо заявил, что считает прекрасным, «когда умирают фашисты». Оба поста он позже удалил.