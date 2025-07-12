Ошибки почтовой программы могли привести к 13 самоубийствам

Сотни сотрудников британской почтовой службы Post Office были неправомерно привлечены к ответственности или незаконно осуждены за финансовые махинации из-за ошибок в программном обеспечении почтовых отделений Horizon от японской фирмы Fujistu, сообщает Associated Press со ссылкой результаты публичного расследования.

Согласно документу, Horizon могла выдавать ложную информацию о финансовых расхождениях в почтовых отделениях. При этом руководство корпорации и британские полицейские с 1999 по 2015 годы принимали ложные данные в качестве доказательств, обвиняя сотрудников почты в хищениях, мошенничестве и предоставлении недостоверной отчетности.

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Автор расследования Уин Уильямс, бывший судья Высокого суда Англии и Уэльса, указал, что из-за неисправной системы как минимум 13 человек могли покончить с собой, 10 человек пытались это сделать, а у 59 почтовых работников были мысли о суициде. Около 1000 человек по всей стране были привлечены к уголовной ответственности на основании недостоверных данных Horizon, а несколько тысяч человек

По данным независимого расследования, некоторые пострадавшие из-за несправедливого преследования, были вынуждены объявить себя банкротами. Часть пострадавших лишилась своих семей, домов, некоторые столкнулись с проблемами со здоровьем и отвержением общества.

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Уильямс пообещал сообщить дополнительные подробности этого дела в следующих томах своего расследования. В частности, он планирует доказать, что сотрудники почты стали жертвами действий ряда руководителей Post Office и Fujitsu, а также самих этих компаний и связанных с ними людей.

Почта Великобритании начала устанавливать Horizon в 1999 году, и эта система работает в почтовых отделениях до сих пор, сказано в документе.