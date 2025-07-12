Во Франции подписали соглашение о создании государства Новая Каледония

Сторонники и противники независимости Новой Каледонии завершили переговоры и подписали «историческое» соглашение о расширенной автономии французской территории. Документ предусматривает ее новый статус как государства в составе Франции — с собственным гражданством и полномочиями в международных делах, но без полной независимости. Об этом пишет Politico.

Соглашение о новом статусе Новой Каледонии было заключено в Буживале, пригороде Парижа. О нем объявили сегодня утром, 12 июля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил подписание документа в соцсети X, уточнив, что переговоры с участием избранных представителей Новой Каледонии длились десять дней. Премьер-министр Франсуа Байру со своей стороны назвал соглашение «исторически значимым» и подчеркнул, что оно предусматривает «уникальное устройство» государства в составе Франции, которое будет закреплено в Конституции.

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По данным Politico, жители Тихоокеанского архипелага и бывшей французской каторжной колонии давно не могут сойтись во мнениях о будущем региона. Потомки французских поселенцев выступают за сохранение власти Парижа, тогда как коренное население — канаки — настаивают на праве на самоопределение. В мае 2024 года в Новой Каледонии вспыхнули массовые беспорядки после того, как французский парламент предложил изменить избирательные правила, что могло ослабить влияние сторонников независимости.

Как сообщает издание Les Nouvelles Calédoniennes, соглашение, текст которого пока не опубликован, предусматривает создание особой «новокаледонской» национальности. Это позволит жителям получить два гражданства. Кроме того, новому государству могут быть переданы полномочия по ведению собственной международной политики.

Документ еще предстоит вынести на референдум в самой Новой Каледонии и на голосование во французском парламенте. Проправительственные силы заявили, что соглашение стало результатом «взаимных уступок» и подчеркнули, что новая национальность будет «неотделима от французской».

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Среди прочего, договор предполагает экономическую поддержку со стороны Франции — в частности, в стратегически важной никелевой отрасли. Министр юстиции Жеральд Дарманен отметил, что соглашение даст Новой Каледонии «расширенные полномочия, разблокированную избирательную систему и потенциальное международное признание».