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Мир

ИИ захотели научить распознавать эмоции и поведение питомцев

2 минуты чтения 17:13

Британские ученые объявили о планах открыть первый в мире научный центр, в котором с помощью искусственного интеллекта они будут изучать сознание животных. По данным The Guardian, ученые хотят помочь людям понять эмоции и поведение своих питомцев, а также разработать этические нормы использования ИИ в общении с ними.

Центр изучения чувствительности животных имени Джереми Коллера при Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) начнет работу 30 сентября. Отмечается, что там ученые будут исследовать сознание разных видов животных — от домашних питомцев до эволюционно далеких существ, таких как насекомые, крабы и каракатицы. 

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Бюджет центра составляет четыре миллиона фунтов. По данным издания, для работы над исследованием объединятся специалисты из разных стран в областях нейронауки, философии, ветеринарии, права, эволюционной биологии, сравнительной психологии, поведенческих наук, информатики, экономики и искусственного интеллекта.

Один из ключевых проектов центра будет посвящен изучению того, как искусственный интеллект может помочь людям «общаться» с животными, а также анализу рисков таких технологий и разработке мер для предотвращения возможных негативных последствий.

«Нам нравится приписывать своим питомцам человеческие черты. С развитием ИИ возможности «общения» с ними выйдут на совершенно новый уровень. Однако часто ИИ генерирует вымышленные ответы, чтобы угодить пользователю, а не отразить объективную реальность. Это может привести к катастрофическим последствиям, если речь идет о благополучии животных», — объяснил директор центра профессор Джонатан Берч.

Отмечается, что Центр будет сотрудничать с НПО, разрабатывая рекомендации, научные исследования и своды практических норм, продвижение которых планируется на международном уровне.

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Директор Центра по защите окружающей среды и животных при Нью-Йоркском университете Джефф Сибо отметил, что вопросы чувствительности животных, их благополучия, влияния ИИ и общественного отношения к ним — «одни из самых важных, сложных и при этом наименее изученных проблем, с которыми сталкивается человечество».

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