Ученые объяснили влечение к жестким видео

Обезьянам нравятся те же видео, что и людям, выяснили ученые из Нидерландов и США. Согласно их исследованию, макаки-крабоеды любят смотреть видео с участием знакомых им особей, а также с конфликтами между обезьянами, сообщает портал Phys.org.

«Люди и макаки — социальные животные, которые испытывают фундаментальную потребность в принадлежности к группе. Неудивительно, что и те, и другие больше всего интересуются видеоконтентом, который может помочь им наладить отношения в своих группах», — объяснил соавтор исследования и профессор коммуникаций в Университете Огайо Брэд Бушман.

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По словам Бушмана, и люди, и другие животные в процессе эволюции научились обращать больше внимания на конфликты, потому что такая реакция повышает шансы на выживание.

Также ученые выяснили, что макакам важнее получать информацию о членах своей группы, чем о чужих особях. Ведущий автор исследования и профессор кафедры поведения и познавательных способностей животных Утрехтского университета Элизабет Стерк отметила, что людям тоже приятнее смотреть фильмы с уже известными им актерами. «Нам больше нравится смотреть на звезд, играющих в крупных фильмах, чем на актеров, которые нам незнакомы», — отметила ученая.

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Макаки с более высоким статусом в группе смотрели жестокие видео менее внимательно, чем особи с низким рангом и менее агрессивные, показало исследование. Стерк пояснила, что более доминирующие члены группы «могут быть более уверены в том, что агрессия на них не повлияет». По ее наблюдениям, менее сильные особи с большей вероятностью могут пострадать агрессии, поэтому им важнее узнавать, как другие животные ведут себя во время конфликта.