Стоматолога обвинили в отравлении своей жены цианидом

Стоматолог из американского штата Колорадо Джеймс Крейг обвиняется в отравлении своей жены цианидом, тетрагидрозолином и мышьяком, а также в попытке организовать убийство четырех людей из-за решетки и подстрекательстве к лжесвидетельству и фальсификации доказательств. Об этом сообщает CNN.

Мужчина использовал компьютер на рабочем месте, чтобы искать информацию о том, сколько грамм мышьяка нужно для убийства человека, а также о возможности обнаружения этого вещества в организме после вскрытия. С этого же аккаунта он размещал заказы на цианид и мышьяк. Его жена трижды за 10 дней обращалась к врачам, но те не смогли обнаружить причину ее плохого самочувствия.

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Через три часа после третьего визита в больницу у Анджелы Крейг начались судороги, ее доставили в отделение интенсивной терапии, где она умерла через три дня. Причиной смерти стало острое отравление цианидом и тетрагидрозолином, в качестве серьезного фактора, повлиявшего на ухудшение состояния женщины, стало также воздействие мышьяка.

Во время расследования американские силовики смогли обнаружить адрес электронной почты мужа Анджелы, которым он пользовался для поисковых запросов о том, как сделать яд, а также для нахождения информации о «пяти самых необнаруживаемых ядах». С этой же почты Крейг заказал порцию мышьяка, которую доставили к его дому за два дня до первого обращения Анджелы к врачам.

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Заказанный Крейгом цианид доставили в офис мужчины, обнаружение открытой упаковки на рабочем месте стоматолога подтвердил один из сотрудников клиники. Именно этот факт стал поводом для обращения в правоохранительные органы, один из коллег Крейга сказал медсестре, что стоматологи не используют цианид для лечения пациентов. Сам мужчина попытался объяснить коллеге, что вещество его якобы попросила купить жена. Цианид в клинику доставили незадолго до последней госпитализации Анджелы.

Сама женщина подозревала, что ее состояние связано с воздействием сильнодействующих веществ и делилась своими мыслями с мужем. Тот заверил Анджелу, что не «накачивал» ее чем-то подобным. После второй госпитализации женщина прямо обвинила Крейга в отравлении.

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Во время разбирательства от защиты Крейга отказался один из адвокатов из-за того, что мужчина настаивал на совершении «преступных или мошеннических» действий. Позже выяснилось, что он планировал заказное убийство четырех человек, в том числе и детектива по своему делу. Также он пытался убедить бывшую жену своего сокамерника в необходимости сфальсифицировать доказательство того, что Анджела была склонна к совершению самоубийства.