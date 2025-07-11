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Мир

Правые взгляды сына-подростка «напугали и шокировали» министра Швеции

2 минуты чтения 11:17

Шведский министр по делам миграции Йохан Форсселль признался, что был «шокирован и напуган» сообщением о том, что его 16-летний сын является членом крайне правой экстремистской группировки. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Министр рассказал, что несколько недель назад с ним связалась шведская служба безопасности Säpo по поводу деятельности его сына-подростка. Публичное признание Форсселля последовало за публикацией в антирасистском журнале Expo, который сообщил, что «близкий родственник шведского министра» является ультраправым активистом.

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Сам Форсселль, как отмечает Guardian, является членом правоцентристской «Умеренной партии», которая возглавляет правящую коалицию в стране, в том числе благодаря поддержке крайне правой партии «Шведские демократы». Эту организацию ранее обвиняли в связях с неонацистами.

При этом министр утверждает, что крайне правые взгляды сына стали для него неожиданностью. В то же время, издание отмечает, что Форсселль был подписан на аккаунты своего сына в соцсетях, где можно было видеть подписки подростка на страницы известных крайне правых активистов.

В интервью местной прессе Форсселль заявил, что «как отец» он «потрясен и в ужасе». В то же время он заверил СМИ, что его сын «глубоко раскаивается в случившемся». При этом он отметил, что намерен продолжить обсуждать с сыном произошедшее.

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Министр также выразил надежду, что его опыт станет уроком для других родителей. «Насколько много мы на самом деле знаем о том, чем занимаются наши дети в социальных сетях, и как мы можем защитить их от того, чтобы их не втянули в то, чего мы не хотим?» — риторически поинтересовался он.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что по-прежнему доверяет Форсселлю. По его словам, министр «действовал как ответственный родитель, когда узнал, что его ребенок оказался в дурной компании и поступает неправильно».

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