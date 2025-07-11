Блогер рассказала о полетах в закрытый российский аэропорт

Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева в своих соцсетях поделилась историей о полете в закрытый с начала полномасштабного вторжения России в Украину ростовский аэропорт Платов. На публикацию обратило внимание региональное медиа «Ростов-на-Дону онлайн».

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов», — цитируют журналисты слова Шалаевой, сказанные ей в одном из видео в соцсети Instagram. После публикации материала об этом и обращения редакции за комментарием блогер удалила все посты, связанные с полетами в Ростов.

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Телеграм-канал Baza, проанализировав публикации Шалаевой в ее телеграм-канале, отмечает, что блогер публиковала контент о полетах в Ростов и ранее. В январе 2025 года она публиковала фото из аэропорта Платов и рассказала, что поездка в Ростов была внезапной. Она якобы была записана на маникюр в Екатеринбурге, когда ей предложили полет в Ростов. «С самолета сразу на маник», — писала Шалаева в удаленной 10 июля публикации.

Блогер писала о том, что полеты организовывает неизвестный мужчина, которого она называет «возлюбленным», «человеком Кремля» и «Мистером Х». В одной из удаленных публикаций она отмечает, что мужчина не имеет отношения к «военным» и ФСБ. «Ростов-на-Дону онлайн» и Baza пишут, что Шалаева также публиковала видео из самолета, перевозившего блогера и ее ребенка в Ростов — он, как считают журналисты, похож на военный. Сама Шалаева ранее писала, что при выходе из самолета она встретила военных.

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Аэропорт Платов вместе с 10 другими аэропортами России был закрыт для полетов 24 февраля 2022 года, изначально ограничения распространялись на срок до 2 марта того же года, но позже постоянно продлевались. С тех пор возобновил работу аэропорт Элисты, 18 июля ожидается первый рейс в аэропорт Геленджика. В декабре 2023 года проводился тестовый полет в закрытый аэропорт Краснодара, но он так и не был открыт.