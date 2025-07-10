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Интернет и мемы

Соцсети обсуждают уснувшего на Уимблдоне Хью Гранта

2 минуты чтения 16:21

Британский актер Хью Грант запечатлен спящим на Уимблдоне во время матча сербского теннисиста Новака Джоковича с итальянцем Флавио Коболли, пишет CNN.

64-летний актер уснул в Королевской ложе во время матча 1/4 финала. На видео Грант сидит рядом со своей супругой Анной Эберштейн в темных солнцезащитных очках, а впереди него наблюдают за игрой королева Камилла и ее сестра Аннабель Эллиот. В какой-то момент голова актера заметно склоняется набок, руки сложены на коленях — все указывает на короткий сон. Впрочем, на другом снимке он уже бодрствует и оживленно беседует с представительницами королевской семьи. 

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Видео с дремлющим на Уимблдоне Хью Грантом завирусилось в соцсетях и стало мемом. Пользователи уже назвали этот короткий сон «самым дорогим в истории», некоторые считают отдых актера в Королевской ложе «эталонным примером дерзости», другие — возмущены, потому что «кому-то, чтобы увидеть игру, пришлось стоять в очередях с трех утра».

Матч, на котором присутствовал Грант, продолжался больше трех часов и завершился победой Новака Джоковича в четырех сетах.

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В этом году турнир Уимблдон проходит с 30 июня по 13 июля и сопровождается экстремальной жарой. Температура на кортах в некоторые дни поднималась выше 32 °C. Как пишет The Times, жара уже стала причиной нескольких инцидентов. Так, на Центральном корте одна из зрительниц потеряла сознание — в итоге матч пришлось временно приостановить, а испанский теннисист Карлос Алькарас лично принес пострадавшей воды. Организаторы усилили меры безопасности, включая дополнительную раздачу воды и медицинское сопровождение на трибунах.

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