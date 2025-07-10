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Мир

Рынок каннабиса в Таиланде охватила неразбериха

2 минуты чтения 17:48

Правительство Таиланда, страны, которая в 2022 году первой в Юго-Восточной Азии легализовала марихуану, вновь запретило рекреационное употребление каннабиса. Из-за этого рынок, объем которого оценивается в миллиард долларов, оказался в состоянии полной неразберихи: бизнес подсчитывает многомиллионные потери, а многие магазины готовятся к закрытию, пишет The Guardian.

Новые правила, принятые в июне, фактически запрещают курить траву для удовольствия, но не для «лечения». Теперь продажа каннабиса Таиланде разрешена только по рецепту врача. Однако порядок выдачи рецептов и процедура регистрации торговых точек пока не определены, подчеркивает издание. По предварительной информации, все магазины должны будут получить статус медицинской клиники.

Конопляная индустрия страны по сути оказалась в состоянии правовой неопределенности, пишет The Guardian, отмечая, что часть магазинов уже закрывается, а остальные не уверены, смогут ли продолжать работу в новых условиях.

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Владелица трех магазинов по продаже каннабиса в Бангкоке Наттакан Пуньятанаворакит рассказала изданию, что после выхода постановления правительства закрыла одну точку. По ее словам, большинство легальных участников рынка будут вынуждены прекратить работу и, вероятно, уйдут в подполье. 

С ней согласна активистка и предпринимательница Чокван Чопака. Она подчеркивает, что новые нормы особенно тяжело ударят по маленьким семейным магазинам, у которых нет ресурсов для получения медицинских лицензий.

На популярных туристических улицах Бангкока уже фиксируется снижение посещаемости магазинов и выручки. Сотрудник магазина iStoned говорит, что после выхода новых правил туристы боятся покупать марихуану. 

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Ранее легализация каннабиса была одной из ключевых инициатив партии «Бумджайтхай», входившей в правящую коалицию. Однако в июне она покинула альянс на фоне критики премьер-министра Паэтонгтарн Шинаватры за ее позицию в пограничном конфликте с Камбоджей. Новый министр здравоохранения страны Сомсак Тепсутин заявил, что цель новых правил — защитить детей и усилить контроль над распространением наркотиков.

Тем не менее участники рынка считают, что ужесточение мер связано в первую очередь с политикой. Они уверены, что малый бизнес, не имеющий ресурсов нанимать врачей или оформлять лицензии клиники, окажется вытесненным с рынка.

В свою очередь, критики легализации каннабиса с самого начала обвиняли власти в поспешности и отсутствии должного регулирования. После разрешения на свободную продажу власти ввели лишь базовые ограничения: запрет на продажу лицам младше 20 лет, беременным женщинам и вблизи школ.

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