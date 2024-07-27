Марихуана оказалась опасной для здоровья

Каннабис — один из самых распространенных наркотиков в мире. Его считают безобидным, но все чаще появляются свидетельства того, что он может вызывать психозы и, как следствие, — провоцировать хронические психические заболевания, такие как шизофрения. Насколько высока вероятность того, что это произойдет, и как это лечат — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Психоз от каннабиса диагностируют, если во время или вскоре после употребления вещества у человека появляются галлюцинации или бред. Также среди его характерных симптомов — спутанность сознания, параноидальные идеи, деперсонализация, тревожность, дезориентация и перевозбуждение.

Британские ученые выяснили, что у людей, которые ежедневно курят марихуану с содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол, основное психоактивное вещество каннабиса) от 10%, риск возникновения психоза в пять раз выше по сравнению с теми, кто никогда ее не употреблял.

Число обращений за неотложной помощью с симптомами каннабис-ассоциированного психоза в Канаде, по данным правительства, увеличилось более чем в три раза с 2006 по 2015 год — с 0,8 до 2,49 человека на 100 тысяч в год. В Дании за 10 лет (с 2006 по 2016 год) количество таких случаев выросло больше чем вдвое — с 2,8 человек до 6,1 на 100 тысяч человек за год. В штате Калифорния в 2019 году 1053 человека попали в больницы с психозом, связанным с употреблением каннабиса, — это на 54% больше, чем в 2016-м.

Однако это все еще редкость. В зону риска входят люди, употребляющие марихуану часто и в больших количествах, те, у кого изначально есть предрасположенность к психическим расстройствам, а также подростки и молодые люди, чей мозг еще развивается.

Как часто такие психозы перетекают в хронические психические заболевания

Обычно психоз, возникший из-за марихуаны, проходит через несколько часов или дней, если человек перестал ее употреблять. Однако несколько крупных исследований показали, что при долгосрочном (от трех до 15 лет) наблюдении примерно у 50% из тех, кто был госпитализирован с психозом после употреблении каннабиса, позже было диагностировано расстройство шизофренического спектра. Это чаще происходит с мужчинами, чем с женщинами.

Канадец Калпит Шарма начал курить каннабис, так как считал его безобидной «частью его жизни» как студента — он учился в Йоркском университете в Торонто. По его словам, все изменилось летом 2021 года, когда он начал слышать голоса. «Я ехал на велике, и у меня слетела цепь. В тот момент мне показалось, что я могу разговаривать с птицами, потому что птицы пытались мне объяснить, как поставить цепь обратно», — рассказывал Шарма.

Он продолжал курить каннабис, а симптомы становились длительнее и проявлялись чаще. Тогда он обратился в Центр изучения зависимости и ментального здоровья в Торонто. Там ему рассказали, что эти голоса были признаком психоза, и позднее поставили диагноз «шизофрения».

«У меня земля из-под ног ушла. [Я подумал, что] теперь на меня будут косо смотреть. Я стану изолирован от общества. Я никогда больше не буду тем же человеком для своих родителей», — позднее рассказывал он.

Калпит Шарма уверен, что именно его пристрастие к марихуане стало причиной возникновения психоза и шизофрении. Теперь он стратегический советник в просветительском проекте Cannabis and Psychosis. Шарма призывает людей изучать влияние каннабиса, так как для покупки в Канаде становятся доступны все более сильные сорта (марихуана была легализована в стране в 2018 году).

Каннабис и насилие

В 2017 году канадские исследователи обнаружили связь между хроническим употреблением марихуаны и агрессивным поведением у людей с психическими расстройствами. Оказалось, что каннабис провоцирует вспышки насилия даже чаще, чем кокаин и алкоголь — его употребление увеличивает вероятность проявления агрессии в 2,44 раза (для алкоголя этот показатель 2,32; для кокаина — около 0,6). Авторы работы объясняют это влиянием хронического употребления марихуаны на префронтальную кору головного мозга, которая, в числе прочего, контролирует импульсивное поведение.

Известны случаи, когда курение каннабиса приводило к убийствам. В 2018 году 27-летняя американка Брин Спейчер 108 раз ударила ножом 26-летнего Чада О’Мелиа. Он позвал ее к себе в гости, чтобы покурить траву. От нанесенных травм О’Мелиа скончался. После убийства Спейчер начала бить свою собаку и пыталась порезать себе горло.

Чтобы остановить Спейчер, полицейским, которых вызвал сосед О’Мелиа, пришлось четыре раза ударить ее электрошокером и девять раз — дубинкой; один из ударов сломал ей руку. «Когда это все произошло, я даже не знала, что такое психоз, вызванный каннабисом. Как и многие другие, я думала: “О, они [власти] легализуют марихуану в Калифорнии — значит, она безопасна и безобидна, из-за нее ты просто расслабляешься, отдыхаешь, ешь снэки”», — рассказывала позже Спейчер.

На суде Спейчер сказала, что в тот момент у нее случился блэкаут и она была шокирована, когда полицейские показали ей видео с нагрудных камер, где она режет себя ножом. Спейчер грозило до 11 лет лишения свободы за убийство, но суд признал, что в тот момент у нее случился психоз из-за каннабиса — обвинения сменили на непредумышленное убийство, и она получила два года условного срока и 100 часов общественных работ.

Теперь, после долгих лет психотерапии и борьбы с депрессией и суицидальными мыслями из-за случившегося, она хочет помогать другим: рассказывать молодежи о рисках употребления каннабиса.

Как лечат психозы

Лучшее лечение для людей, испытывающих каннабисные психозы, — это перестать употреблять. Если психоз острый, то человека нужно госпитализировать и стабилизировать, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим — обычно для этого используют антипсихотические препараты или бензодиазепины.

После стабилизации следует пройти обследование, чтобы понять точную причину психоза и обнаружить сопутствующие расстройства или болезни. Это нужно для того, чтобы врач мог назначить длительный прием антидепрессантов, антипсихотиков и психотерапию, а также подсказать, как изменить образ жизни. В случае, если у человека есть зависимость, ему могут помочь группы анонимных наркоманов.