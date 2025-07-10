Подростки начали самостоятельно ограничивать проводимое в смартфонах время

Дети и подростки по собственной инициативе сокращают количество времени, которое они проводят в социальных сетях и за использованием смартфонов, компьютеров и планшетов. Такие решения часто не связаны с давлением родителей, сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследования компании GWI.

За последние три года доля подростков в возрасте 12-15 лет, которые вводят ограничениях для самих себя, выросла на 22 процентных пункта и достигла 40%, отмечают в GWI. Подростки ищут способ контролировать влияние онлайн-активности на свое благополучие в реальной жизни.

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Перерывы в использовании социальных сетей, по мнению подростков, необходимы для отвлечения от негатива, многие из них стараются полностью отказаться от соцсетей. Опрошенные журналистами исследователи отмечают, что подростки сами говорят об «измотанности» от постоянного общения, что приводит к желанию отказаться от него ради сохранения психического здоровья.

Исследование GWI проводилось с участием 20 тысяч молодых людей и их родителей из 18 стран. К похожим выводам пришли и исследователи из Лондонской школы экономики, результаты их работы на данный момент не опубликованы, но The Guardian удалось поговорить с одним из ее авторов, профессором Соней Ливингстон.

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Она отмечает, что информацию о возможном негативном воздействии социальных сетей подростки могли получить и от родителей, а также из СМИ, но проверка этого тезиса состоялась на собственном опыте детей.

Со ссылкой на исследование Ofcom журналисты отмечают, что треть постоянно пользующихся интернетом подростков считают, что уделяют этой активности слишком много времени. В другом отчете от этого же агентства отмечается, что почти половина подростков отключают уведомления в социальных сетях — это число растет год к году.