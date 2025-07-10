СМИ: OpenAI выпустит «убийцу» Google Chrome

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, планирует в ближайшие недели выпустить новый веб-браузер с интеграцией искусственного интеллекта. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Новый продукт нацелен на кардинальное изменение привычек пользователей при работе в интернете и потенциально представляет угрозу для доминирующего на рынке браузера Google Chrome от корпорации Alphabet, пишет агентство.

Собеседники Reuters пояснили, что браузер OpenAI разработан таким образом, чтобы сохранять определенные пользовательские взаимодействия в нативном чат-интерфейсе, подобном ChatGPT, потенциально снижая необходимость для пользователей переходить на веб-сайты — например, бронировать столики или заполнять формы.

Это даст OpenAI прямой доступ к пользовательским данным — ключевому ресурсу, который Google использует для таргетированной рекламы, подчеркивает агентство. Как отмечается, Chrome обеспечивает Alphabet значительную часть выручки: около 75% доходов компании приходится на рекламный бизнес, в том числе благодаря данным о действиях пользователей в браузере и встроенному поиску Google по умолчанию.

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Если браузер будет интегрирован в экосистему ChatGPT, которым еженедельно пользуются 500 миллионов человек, это усилит позиции OpenAI в борьбе за внимание пользователей и может повлиять на монопольное положение Google. При этом новый продукт OpenAI, по данным Reuters, будет построен на кодовой базе Chromium — открытом движке, на котором работают и Google Chrome, и Microsoft Edge, и Opera.

Создание собственного браузера стало частью стратегии OpenAI по более глубокой интеграции своих решений в повседневную и профессиональную жизнь пользователей. По данным источников, OpenAI намеренно отказалась от разработки браузерного плагина, чтобы получить полный контроль над данными пользователей. Один из источников агентства отметил, что компания рассматривает браузер как идеальную платформу для внедрения так называемых AI-агентов — программ, способных действовать от имени пользователя в интернете.

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В прошлом году OpenAI уже сделала громкий шаг за пределы программного обеспечения, потратив 6,5 миллиарда долларов на приобретение стартапа по разработке AI-устройств, основанного бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. В том же году компания наняла двух бывших вице-президентов Google, которые ранее работали над Chrome, что также указывало на интерес OpenAI к собственному браузеру.

Google Chrome в настоящее время остается самым популярным браузером в мире: по данным StatCounter, им пользуются более трех миллиардов человек, что составляет свыше двух третей глобального рынка. Safari от Apple занимает второе место с долей в 16%. В самой компании OpenAI пока не прокомментировали информацию о запуске браузера.