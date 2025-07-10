СМИ: летнее наступление России в Украине стало самым кровопролитным за всю войну

Летняя фаза наступления российских войск в Украине, начавшаяся 1 мая, согласно оценке The Economist, может оказаться самой смертоносной за все время войны. По новым моделям, основанным на спутниковых данных NASA и сводках более 200 независимых источников, Россия уже потеряла около 31 тысячи солдат убитыми с начала наступления.

Суммарные потери России за все время полномасштабной войны оцениваются в диапазоне от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек, из которых 190–350 тысяч — безвозвратные потери. Эти данные обновляют предыдущие оценки, которые превышали миллион человек к концу июня. Таким образом, именно последние два месяца стали одними из самых масштабных по числу погибших.

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Наступление охватывает сразу несколько направлений. В районе Сум российские силы численностью до 50 тысяч человек штурмуют оборонительные рубежи украинской армии, которая значительно уступает числом. На юге, в районе Покровска и Константиновки, российская армия сосредоточила основные силы, обрушив сильные артиллерийские и ракетные удары на ключевые украинские логистические узлы. От их удержания, по оценке аналитиков, зависит судьба восточного фронта.

Тем не менее, темпы наступления остаются крайне низкими. По расчетам The Economist, средняя скорость продвижения российских войск составляет около 15 квадратных километров в сутки. В пересчете за последний год это означает, что на каждого убитого российского солдата приходится всего 0,038 квадратных километра завоеванной территории. Даже при текущей скорости захват всей Украины занял бы еще 89 лет, а установление контроля над неподконтрольными частями уже аннексированных регионов — до февраля 2029 года.

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Согласно данным сайта UALosses, с украинской стороны с начала войны погибло от 73 до 140 тысяч военнослужащих. Однако, как подчеркивают аналитики, в случае Украины точные данные оценить значительно труднее.

Несмотря на большие потери, Кремль продолжает наращивать давление. Российская армия вербует от 10 до 15 тысяч человек в месяц, предлагая высокие бонусы за подписание контракта и стабильную зарплату. Это превышает темпы мобилизации Украины, где призыв вызывает общественные споры.

По оценке The Economist, Владимир Путин, судя по всему, намерен «сломить боевой дух Украины» и добиться победы после более чем трех лет войны — и, похоже, готов заплатить за это высокую цену.