Врачи из Германии учат детей доверять медикам с помощью операций на игрушках

Клиника немецкого города Дармштадт придумала необычный способ помочь детям в преодолении страха перед врачами и медицинскими процедурами. Каждое лето администрация приглашает местных детсадовцев стать зрителями во время операций, проводимых на игрушках, сообщает The Times.

Дети в возрасте от трех до шести лет могут взять свои игрушки, которые будут «вылечены» студентами-практикантами. Для обучающихся этот испытание становится финальным во время прохождения практики в клинике. Координаторы программы отмечают, что такая активность приносит пользу и детям, и студентам, которые учатся общаться друг с другом.

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Администрация клиники надеется, что после посещения этой программы дети начнут испытывать меньше страха перед медицинскими работниками и пребыванием в больнице, отмечает The Times. Всего в «больнице плюшевых игрушек» в этом году работают 20 практикантов, которые проводят «операции» для более чем 600 зрителей.

При этом операции, как отмечает The Times, готовятся с соблюдением тех же требований, что и при обычных процедурах. Например, в больничных палатах стоят рентгеновские аппараты, а детей просят одеться в медицинские халаты и надеть маски.

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The Times пишет о том, что студенты-практиканты продемонстрировали операции на животе у игрушечного плюшевого кита, лечение сломанной ноги у динозавра и обследование плюшевого мишки по имени Фридолин, который «пожаловался» медицинскому персоналу на боль в животе из-за того, что «проглотил» слишком много ваты.

Принесенным игрушкам практиканты вместе с детьми измеряют температуру, выписывают «таблетки», проводят обследования на рентген-аппарате. Также в больнице есть специальная машина скорой помощи и повязки, которые накладывают на игрушки. Кульминацией программы становится операция на сердце у Фридолина, во время которой демонстрируется вскрытие грудной клетки