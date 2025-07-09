EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Врачи из Германии учат детей доверять медикам с помощью операций на игрушках

2 минуты чтения 21:34

Клиника немецкого города Дармштадт придумала необычный способ помочь детям в преодолении страха перед врачами и медицинскими процедурами. Каждое лето администрация приглашает местных детсадовцев стать зрителями во время операций, проводимых на игрушках, сообщает The Times.

Дети в возрасте от трех до шести лет могут взять свои игрушки, которые будут «вылечены» студентами-практикантами. Для обучающихся этот испытание становится финальным во время прохождения практики в клинике. Координаторы программы отмечают, что такая активность приносит пользу и детям, и студентам, которые учатся общаться друг с другом.

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
Экономика6 минут чтения

Администрация клиники надеется, что после посещения этой программы дети начнут испытывать меньше страха перед медицинскими работниками и пребыванием в больнице, отмечает The Times. Всего в «больнице плюшевых игрушек» в этом году работают 20 практикантов, которые проводят «операции» для более чем 600 зрителей.

При этом операции, как отмечает The Times, готовятся с соблюдением тех же требований, что и при обычных процедурах. Например, в больничных палатах стоят рентгеновские аппараты, а детей просят одеться в медицинские халаты и надеть маски.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
Мир6 минут чтения

The Times пишет о том, что студенты-практиканты продемонстрировали операции на животе у игрушечного плюшевого кита, лечение сломанной ноги у динозавра и обследование плюшевого мишки по имени Фридолин, который «пожаловался» медицинскому персоналу на боль в животе из-за того, что «проглотил» слишком много ваты.

Принесенным игрушкам практиканты вместе с детьми измеряют температуру, выписывают «таблетки», проводят обследования на рентген-аппарате. Также в больнице есть специальная машина скорой помощи и повязки, которые накладывают на игрушки. Кульминацией программы становится операция на сердце у Фридолина, во время которой демонстрируется вскрытие грудной клетки

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Мир
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
00:01 10 июля
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования