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Мир

Власти Южной Кореи вернули шестерых человек КНДР

2 минуты чтения 22:48

Власти Южной Кореи отчитались о репатриации шестерых жителей КНДР, которые добровольно изъявили желание вернуться в Северную Корею. На территории соседней страны они оказались случайно, а власти КНДР несколько месяцев не могли согласовать их возвращение, сообщает Би-би-си.

Журналисты отмечают, что все шестеро вернувшихся случайно заплыли в воды Южной Кореи. Обычно это происходит из-за того, что северокорейские рыбаки используют деревянные лодки, сбивающиеся с курса. Двое из жителей КНДР пробыли на территории Юга четыре месяца, Би-би-си утверждает, что это самый долгий период для людей, не собиравшихся окончательно покидать КНДР.

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Еще четыре человека пересекли границу в мае, Южная и Северная Кореи не могли согласовать их возвращение несколько месяцев. При этом сами нарушители границы, как отмечается в тексте, неоднократно заявляли, что хотят вернуться в КНДР. Это подтвердили и в министерстве объединения Южной Кореи.

Би-би-си отмечает, что официально две Кореи перестали коммуницировать друг с другом напрямую в апреле 2023 года по инициативе КНДР. С тех пор взаимодействие велось по каналам ООН или через СМИ, однако в этот раз в месте передачи были замечены северокорейские патрульные корабли. Это может указывать на то, что неформальные каналы связи между двумя государствами снова заработали, считают опрошенные журналистами эксперты.

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Состоявшая репатриация вызвала недоумение у перебежчиков из КНДР, отмечает Би-би-си. Активисты отмечают, что хотели бы иметь возможность поговорить с такими людьми, чтобы объяснить им о возможном наказании, которое ждет их в КНДР за сам факт проживания на Юге. Профессор Университета Кённам Лим Ыль Чхоль, который специализируется на исследованиях КНДР, не согласился с ними — он считает, что режим Северной Кореи будет использовать всех шестерых для распространения собственной пропаганды.

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