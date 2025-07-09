В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян

Западные санкции против России, к которым присоединилась Финляндия, привели к тому, что в этой стране значительно вырос объем рынка рублей, которые предлагают для обмена частные лица. Об этом пишет местная газета Iltalehti.

Издание отмечает, что услуги так называемых «менял» стали популярны вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда банковские переводы между Россией и Финляндией перестали осуществляться из-за санкций.

Из-за этого россияне и финны, которым нужно перевести деньги друг другу, стали менять их в торговых центрах наличными. Как отмечает издание, только в одном групповом чате в телеграме «Обмен валюты Финляндия» состоят почти 24 тысячи участников. Большинство из них, как пишет газета, живут в столичном регионе, но есть и пользователи из других частей страны.

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Ежедневно в этом чате публикуются десятки сообщений о необходимости поменять ту или иную сумму. Участники обмена договариваются о курсе, а затем при личной встрече меняются валютой, как правило используются наличные, так как обе стороны сделки опасаются стать жертвой мошенников.

Администраторы чата регулярно публикуют предупреждения: «Не обменивайте деньги в машине», «Избегайте сделок дома», «Обменивайтесь только в людных местах». А некоторые пользователи делятся там историями ограблений и обмана: кто-то отдал наличные, но не получил перевода, а также были случаи, когда деньги вырывали из рук и убегали.

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По данным издания, местом встреч становятся преимущественно торговые центры в крупных финских городах, таких как Эспоо, Хельсинки и Вантаа. Газета пишет, что текущий курс обмена в основном составляет 89-90 рублей за евро.

Согласно действующему финскому законодательству, власти страны никак не контролируют и не отслеживают обмен валюты между физическими лицами, считая это их частным делом.