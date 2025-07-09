Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву» в случае вторжения в Украину

Дональд Трамп в 2024 году на закрытой встрече с донорами утверждал, что угрожал Владимиру Путину ударом по Москве, если тот решит напасть на Украину. Об этом говорится в аудиозаписях, оказавшихся в распоряжении CNN.

Президент США Дональд Трамп. Фото: The White House / Flickr

Как следует из его слов, угрозу ударить по Москве он высказал в период своего первого президентского срока.

«Я сказал Путину: “Если ты вторгнешься в Украину, я разнесу к чертям Москву. У меня не будет выбора”», — говорит Трамп на аудиозаписи с одного из мероприятий. По его словам, Путин ответил: «Я тебе не верю», однако Трамп остался убежден, что тот поверил «ему на 10%».

По утверждению Трампа, похожее предупреждение он сделал и председателю КНР Си Цзиньпину в случае нападения на Тайвань: он якобы заявил, что в ответ США разбомбят Пекин. «Он решил, что я сумасшедший», — сказал Трамп, добавив, что у них с Си «никогда не было проблем».

Эти и другие заявления были сделаны на нескольких закрытых предвыборных мероприятиях в Нью-Йорке и во Флориде, аудиозаписи с которых получили журналисты Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф. Некоторые из описанных моментов они включили в свою книгу под названием «2024». Ранее эти записи публично не публиковались. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать содержание.

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В своих разговорах с донорами Трамп заявлял, что при его президентстве удалось бы предотвратить конфликты в Украине и Газе — и продолжал критиковать Джо Байдена за неспособность их остановить.

На одном из мероприятий он также заявлял, что убедил состоятельных союзников пожертвовать десятки миллионов долларов в свою кампанию. Один из доноров, по словам Трампа, предлагал миллион долларов за обед с ним, но в итоге согласился на 25 миллионов долларов: «И он это сделал. Он дал мне 25 миллионов. Сумасшествие».

На другом сборе средств бывший президент заявил, что в случае победы начнет массовую депортацию иностранных студентов, участвующих в антиизраильских протестах на университетских кампусах: «Я бы выслал из страны любого студента, который протестует. Эти люди совершили большую ошибку». Когда один из гостей выразил беспокойство, что эти студенты «в будущем будут управлять страной», Трамп призвал присутствующих к щедрым пожертвованиям: «Если вы меня изберете, мы откатим это движение на 25–30 лет назад».

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В 2024 году Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну между Россией и Украиной за 24 часа после своего вступления в должность. Он утверждал, что способен сделать это, организовав переговоры между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отношения с которыми Трамп считал хорошими.

После избрания президентом Трамп публично называл иные сроки возможного урегулирования конфликта — за две недели до инаугурации он выразил надежду, что войну удастся закончить за полгода. Тем не менее, спустя более полутора лет с момента его победы на выборах конфликт продолжается.