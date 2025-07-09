Режиссер «Сумерек» получила кекс в подарок за успех фильма

Режиссер первой части вампирской саги «Сумерки» Кэтрин Хардвик рассказала в интервью The Guardian, что продюсерская компания Summit Entertainment после успеха картины подарила ей кекс. Для создания следующих частей студия решила приглашать режиссеров-мужчин.

По словам Хардвик, она знала о том, что успешные мужчины-режиссеры получают в подарок «машину, контракт на три фильма или [возможность] делать практически все что захочешь». Но 2008 году, когда стало ясно, что кассовые сборы «Сумерек» будут успешными, режиссер не получила значительных подарков от продюсеров. «Я вошла в комнату, где были все эти подарки, все поздравляли студию. А мне вручили коробку. Я открыла ее, а там был мини-кекс», — рассказала она.

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Несмотря на успешную экранизацию романа Стефани Майер, продюсеры решили нанять для следующих частей режиссеров-мужчин. «Нет, женщин-режиссеров больше не будут нанимать. Они не дадут тебе следующую работу и не позволят сделать что-то великое. Это была шокирующая реальность», — вспоминает Хардвик.

Для съемок сиквела «Сумерки. Сага. Новолуние» был приглашен Крис Вайц, «Затмение» снял Дэвид Слэйд, а обе части «Рассвета» — Билл Кондон.

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Хардвик сообщила, что сейчас работает над картиной Street Smart, в которой показана жизнь бездомных подростков из пляжного города Венеция в Южной Калифорнии.

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