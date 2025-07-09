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Мир

Собака спасла от оползня несколько десятков человек

2 минуты чтения 20:10

Пятимесячная собака спасла жизнь 67 жителям деревни в индийском штате Химачал-Прадеш. Своим лаем она разбудила хозяина во время начинающегося оползня, сообщает The Independent.

Мужчина успел предупредить соседей об опасности и вместе с собакой добежал до безопасного места. Спустя несколько минут оползень сравнял их дома с землей, полностью засыпав строения грязью и обломками.

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Сейчас 20 семей из разрушенной деревни Сияти укрываются на территории храма в городе Наина Деви, правительство штата выделило каждой из них по 10 тысяч рупий (около 115 долларов) в качестве экстренной помощи. В их деревне, как отмечают журналисты, целыми остались лишь несколько домов, полностью разрушены не менее 12.

Спасенные жители благодарят за сохранение своих жизней именно собаку, которую они приютили всего несколько недель назад. Ее хозяин по имени Нарендра рассказал, что пес «неистово» залаял около часа ночи, к тому моменту в его доме образовались трещины, через которые сочилась вода. Предупреждения от собаки мужчине хватило, чтобы пробежать по деревне и рассказать об опасности соседям.

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The Independent отмечает, что из-за глобального изменения климата регион Гималаев становится особенно уязвимым для наводнений и оползней, которые приводят к сопутствующим разрушениям. Эта проблема касается не только регионов Индии, но и Пакистана, а также Китая и Непала.

Журналисты сообщают, что из-за разлива горной реки на этой неделе был разрушен главный торговый путь между Китаем и Непалом, соединяющий два государства мост. В результате инцидента поток воды унес 18 человек с обеих сторон, еще 11 китайцев пропали без вести.

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