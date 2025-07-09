Суд признал Россию виновной в крушении малазийского боинга

Европейский суд по правам человека признал, что Россия ответственна за гибель пассажиров малазийского боинга MH17, сбитого над Донбассом в 17 июля 2014 года. Также суд согласился с жалобой властей Нидерландов, что Россия не провела эффективное расследование, и это причинило и продолжает причинять «серьезные страдания» родственникам погибших.

Одновременно суд вынес решение по жалобе Украины против России, и признал ответственность России по нескольким статьям Европейской конвенции, в том числе за внесудебные расправы, подавление украинского языка, похищения украинских детей на оккупированных территориях, пытки, произвольные задержания и использование принудительного труда. Всего суд признал, что Россия нарушила более 10 статей Конвенции.

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Суд обязал Россию немедленно освободить всех людей, которые были лишены свободы на оккупированных территориях Украины, до 16 сентября 2022 года, и которые продолжают находиться под стражей. Согласно решению, российские власти также должны заняться воссоединением детей, вывезенных из Украины до этой даты, с их семьями или законными представителями.

ЕСПЧ указал, что пока не готов назначить компенсации всем пострадавшим от действий российских властей, поэтому откладывает рассмотрение этого вопроса.

Россия была исключена из Совета Европы через три недели после начала полномасштабного вторжения в Украину, однако суд подчеркнул, что имеет право контролировать соблюдение российскими властями Европейской конвенции, если события, на которые поданы жалобы, произошли до 16 сентября 2022 года.

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В мае Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) постановил, что Россия несет ответственность за крушение малайзийского «Боинга». ИКАО указала, что власти России нарушили Чикагскую конвенцию, которая запрещает бить по гражданским судам в полете.

Ранее Россия была признана виновной в крушении рейса MH17 только судом национального уровня, в Нидерландах. Суд в Гааге установил, что пассажирский самолет был сбит из ЗРК «Бук», которая находилась на подконтрольной России территории Донецкой области Украины.