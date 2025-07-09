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Мир

Популярность инъекционного тестостерона резко выросла в США

2 минуты чтения 13:50

В Соединенных Штатах стремительно набирает популярность гормональная терапия, искусственно повышающая уровень тестостерона у мужчин, жалующихся на усталость, снижение либидо и трудности с набором мышечной массы. Тем временем врачи опасаются, что многие пациенты получают гормон без необходимости, а препараты из непроверенных источников могут нанести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет The Economist.

Популярность инъекционного тестостерона резко выросла в США за последние годы. По данным издания, с 2019 по 2024 год количество назначений препаратов на основе тестостерона увеличилось с 7,3 до 11 миллионов. Особенно активно эту терапию используют мужчины среднего возраста, которые жалуются на возрастные изменения в организме. Однако все чаще к инъекциям тестостерона сейчас стали прибегать и молодые мужчины до 35 лет.

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Спрос подогревают не только медицинские показания, но и тренд на здоровое тело. Так, в соцсетях популярные фитнес-блогеры и «накачанные парни из спортзала» демонстрируют своим подписчикам процесс получения инъекций тестостерона и убеждают, что им тоже стоит последовать их примеру, даже если врачи с этим не согласны.

В США тем временем открываются сотни специализированных клиник, предлагающих экспресс-диагностику и немедленные инъекции тестостерона — иногда даже пациентам без явного дефицита гормона. 

Одна из таких клиник — Gameday Men’s Health в Техасе, которая за короткое время стала одним из лидеров в области гормональной терапии для мужчин. По данным издания, здесь пациентов встречают в специфической атмосфере «мужской берлоги» — с кожаными креслами, телевизорами и холодильником, наполненным напитками. В случае, если у выявляется дефицит тестостерона или у него присутствуют симптомы усталости, депрессии или «снижения выносливости во время секса», пациентам предлагают первую инъекцию уже в течение часа. Кроме того, клиника предлагает скидки за рекомендации друзей, что способствует росту числа пациентов.

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Однако растущая популярность подобных процедур вызывает обеспокоенность у врачей. По данным Американской урологической ассоциации, четверть пациентов, начавших терапию тестостероном (TRT) в прошлом году, сделали это без предварительной проверки уровня гормона. При этом среди тех, кому был назначен тестостерон, треть не испытывала его дефицита.

Масштабное клиническое исследование, опубликованное в 2023 году, показало, что прием тестостерона не повышает риск рака простаты или инфаркта, как считалось ранее. Тем не менее, терапия может привести к бесплодию, если не принимать одновременно другие гормоны.

Кроме того, многие клиники закупают тестостерон не у фармацевтических компаний, а в так называемых компаунд-аптеках — учреждениях, которые самостоятельно готовят препараты по индивидуальным рецептам. Это снижает стоимость лечения, однако препараты из таких аптек не одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), что повышает риски их загрязнения и неверной дозировки гормона.

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