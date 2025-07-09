EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Instagram по ошибке заблокировал пользователей за сексуализированный контент с детьми

2 минуты чтения 08:56

Пользователи Instagram в разных странах пожаловались на блокировку их аккаунтов по ложным обвинениям в нарушении правил, запрещающих сексуализированную эксплуатацию детей. Компания-владелец соцсети — Meta — признала единичные сбои. Однако, как отмечает Би-би-си, на необоснованную блокировку жалуются тысячи пользователей, в частности, на форумах Reddit, посвященных этой теме. 

После того, как журналисты издания связались по вопросу заблокированных аккаунтов с материнской компанией соцсети Meta, три из них были разблокированы в течение нескольких часов. Владельцам страниц компания прислала стандартное письмо с извинениями. «Мы сожалеем, что ошиблись, и вы не могли пользоваться Instagram некоторое время. Иногда нам приходится предпринимать действия, чтобы защитить наше сообщество», — говорилось в нем.

Я толстая — и не хочу худеть
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
Общество15 минут чтения

Всего журналисты Би-си-си связались с сотней человек, утверждающих, что Meta ошибочно заблокировала их аккаунты. Пострадавшие от сбоя модерации пользователи рассказали изданию, что блокировка, да еще с такой формулировкой нанесла им куда больший урон, чем временные неудобства. «Это было ужасно. Я чувствовал себя изолированным, почти не спал», — рассказал попавший под блокировку Дэвид из Шотландии.

Некоторые ложно обвиненные пользователи Instagram рассказали изданию о потере дохода из-за недоступности бизнес-страниц, другие — о боли, вызванной утратой многолетних фотографий и воспоминаний. При этом многие подчеркивают негативное влияние на психику.

Умный человек в очках скачать обои
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
Интернет и мемы11 минут чтения

«Меня ложно обвинили в преступлении, которого я не совершал. Это повлияло на мое психическое здоровье и привело к изоляции», — прокомментировал произошедшее с ним студент из Лондона Фейсалом.

Как отмечает Би-би-си, в Meta отказалась отвечать на вопросы издания о причине массовых блокировок. Между тем онлайн-петицию с требованием к Meta пересмотреть работу системы модерации, которая сейчас осуществляется нейросетями, подписали уже более 27 тысяч человек. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего неизвестно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования