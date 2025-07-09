Instagram по ошибке заблокировал пользователей за сексуализированный контент с детьми

Пользователи Instagram в разных странах пожаловались на блокировку их аккаунтов по ложным обвинениям в нарушении правил, запрещающих сексуализированную эксплуатацию детей. Компания-владелец соцсети — Meta — признала единичные сбои. Однако, как отмечает Би-би-си, на необоснованную блокировку жалуются тысячи пользователей, в частности, на форумах Reddit, посвященных этой теме.

После того, как журналисты издания связались по вопросу заблокированных аккаунтов с материнской компанией соцсети Meta, три из них были разблокированы в течение нескольких часов. Владельцам страниц компания прислала стандартное письмо с извинениями. «Мы сожалеем, что ошиблись, и вы не могли пользоваться Instagram некоторое время. Иногда нам приходится предпринимать действия, чтобы защитить наше сообщество», — говорилось в нем.

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Всего журналисты Би-си-си связались с сотней человек, утверждающих, что Meta ошибочно заблокировала их аккаунты. Пострадавшие от сбоя модерации пользователи рассказали изданию, что блокировка, да еще с такой формулировкой нанесла им куда больший урон, чем временные неудобства. «Это было ужасно. Я чувствовал себя изолированным, почти не спал», — рассказал попавший под блокировку Дэвид из Шотландии.

Некоторые ложно обвиненные пользователи Instagram рассказали изданию о потере дохода из-за недоступности бизнес-страниц, другие — о боли, вызванной утратой многолетних фотографий и воспоминаний. При этом многие подчеркивают негативное влияние на психику.

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«Меня ложно обвинили в преступлении, которого я не совершал. Это повлияло на мое психическое здоровье и привело к изоляции», — прокомментировал произошедшее с ним студент из Лондона Фейсалом.

Как отмечает Би-би-си, в Meta отказалась отвечать на вопросы издания о причине массовых блокировок. Между тем онлайн-петицию с требованием к Meta пересмотреть работу системы модерации, которая сейчас осуществляется нейросетями, подписали уже более 27 тысяч человек.