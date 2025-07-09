Изменение климата стало в три раза смертоноснее

Июнь 2025 года стал самым жарким в истории наблюдений, а волна тепла в конце июня-начале июля уже унесла не менее 2300 жизней — по оценкам ученых, две трети из них вызваны именно глобальным потеплением, передает Euronews.

В Европе фиксируются беспрецедентные погодные аномалии. По данным европейской службы Copernicus, июнь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в регионе — температурные рекорды были побиты третий год подряд. В ряде стран температура воздуха превысила 40 °C, а в Испании и Португалии достигала 46 °C. Средиземное море прогрелось до 27 °C, что на 3 °C выше климатической нормы 1991–2020 годов.

Одновременно с этим ученые из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины опубликовали первое в истории экспресс-исследование воздействия климатических изменений на смертность от жары. Результаты тревожны: по их оценкам, около 2300 человек погибли в 12 городах Европы в период с 23 июня по 2 июля от экстремальных температур. Из них примерно 1500 смертей напрямую связаны с глобальным потеплением.

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Наибольшее количество погибших зафиксировано в Милане (317), Барселоне (286) и Париже (235). В Мадриде жара унесла 108 жизней. Причина — резкое превышение температурного порога, при котором смертность от жары резко возрастает.

Исследователи отмечают, что с каждым дополнительным градусом глобального потепления смертность от жары будет расти. «Даже 1,5 °C — это не просто цифра, а разница между жизнью и смертью для тысяч людей», — отмечает профессор Гарифаллос Константинудис из Грэнтэмского института.

Особенно уязвимыми оказались пожилые: 88% всех смертей пришлись на людей старше 65 лет. Высокому риску также подвергаются люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, проблемами дыхательной системы. Большинство жертв не погибают внезапно, они умирают в больницах и дома. Отмечается, что их организмы не справляются с тепловым стрессом.

Хотя европейские страны за последние годы усилили подготовку к жаре — в виде планов реагирования, информирования и охладительных центров, — эксперты считают, что без радикального сокращения выбросов парниковых газов это не остановит рост смертности. «Единственный способ сдержать рост смертей — прекратить сжигать ископаемое топливо», — подчеркивает профессор климатологии в Центре экологической политики Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

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Эксперты называют жару «тихой убийцей» — в отличие от наводнений и пожаров, она не вызывает зрелищных разрушений. Но статистика смертности показывает, что это одна из самых смертоносных форм экстремальной погоды. Анализ показал: смертность от жары за последние дни превысила число жертв наводнения в Валенсии в прошлом году (224 погибших) и разрушительных паводков в Германии и Бельгии в 2021 году (243 жертвы).

«Многие считают, что жара — это просто дискомфорт. Но это ошибка. Жара убивает, и убивает массово», — подчеркивает профессор Малкольм Мистри из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В своем отчете Copernicus подчеркивает: Европа нагревается в несколько раз быстрее, чем планета в целом. Средняя температура июня 2025 года была на 1,3 °C выше доиндустриального уровня. И это не предел: ученые считают, что рубеж в 1,5 °C может быть преодолен уже к 2030 году — вопреки целям Парижского соглашения по климату.