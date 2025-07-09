EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Изменение климата стало в три раза смертоноснее

2 минуты чтения 15:58

Июнь 2025 года стал самым жарким в истории наблюдений, а волна тепла в конце июня-начале июля уже унесла не менее 2300 жизней — по оценкам ученых, две трети из них вызваны именно глобальным потеплением, передает Euronews.

В Европе фиксируются беспрецедентные погодные аномалии. По данным европейской службы Copernicus, июнь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в регионе — температурные рекорды были побиты третий год подряд. В ряде стран температура воздуха превысила 40 °C, а в Испании и Португалии достигала 46 °C. Средиземное море прогрелось до 27 °C, что на 3 °C выше климатической нормы 1991–2020 годов.

Одновременно с этим ученые из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины опубликовали первое в истории экспресс-исследование воздействия климатических изменений на смертность от жары. Результаты тревожны: по их оценкам, около 2300 человек погибли в 12 городах Европы в период с 23 июня по 2 июля от экстремальных температур. Из них примерно 1500 смертей напрямую связаны с глобальным потеплением.

Европу накрыло аномальной жарой
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
Мир6 минут чтения

Наибольшее количество погибших зафиксировано в Милане (317), Барселоне (286) и Париже (235). В Мадриде жара унесла 108 жизней. Причина — резкое превышение температурного порога, при котором смертность от жары резко возрастает.

Исследователи отмечают, что с каждым дополнительным градусом глобального потепления смертность от жары будет расти. «Даже 1,5 °C — это не просто цифра, а разница между жизнью и смертью для тысяч людей», — отмечает профессор Гарифаллос Константинудис из Грэнтэмского института.

Особенно уязвимыми оказались пожилые: 88% всех смертей пришлись на людей старше 65 лет. Высокому риску также подвергаются люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, проблемами дыхательной системы. Большинство жертв не погибают внезапно, они умирают в больницах и дома. Отмечается, что их организмы не справляются с тепловым стрессом.

Хотя европейские страны за последние годы усилили подготовку к жаре — в виде планов реагирования, информирования и охладительных центров, — эксперты считают, что без радикального сокращения выбросов парниковых газов это не остановит рост смертности. «Единственный способ сдержать рост смертей — прекратить сжигать ископаемое топливо», — подчеркивает профессор климатологии в Центре экологической политики Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

Люди все чаще гибнут от жары. Что дальше?
Люди все чаще гибнут от жары. Что дальше?
Что такое волны жары, чем они опасны и что делать, чтобы к ним приспособиться
Общество5 минут чтения

Эксперты называют жару «тихой убийцей» — в отличие от наводнений и пожаров, она не вызывает зрелищных разрушений. Но статистика смертности показывает, что это одна из самых смертоносных форм экстремальной погоды. Анализ показал: смертность от жары за последние дни превысила число жертв наводнения в Валенсии в прошлом году (224 погибших) и разрушительных паводков в Германии и Бельгии в 2021 году (243 жертвы).

«Многие считают, что жара — это просто дискомфорт. Но это ошибка. Жара убивает, и убивает массово», — подчеркивает профессор Малкольм Мистри из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В своем отчете Copernicus подчеркивает: Европа нагревается в несколько раз быстрее, чем планета в целом. Средняя температура июня 2025 года была на 1,3 °C выше доиндустриального уровня. И это не предел: ученые считают, что рубеж в 1,5 °C может быть преодолен уже к 2030 году — вопреки целям Парижского соглашения по климату.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Мир
Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков
Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию
17:00
Я толстая — и не хочу худеть
Общество
Я толстая — и не хочу худеть
У меня и так есть все, ради чего люди пытаются сбросить вес. Но так было не всегда
00:01
Серый кардинал Евросоюза
Политика
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
17:00 8 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21 7 июля
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14 7 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования