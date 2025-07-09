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Мир

Евросоюз создаст запасы лекарств и генераторов на случай военного вторжения

2 минуты чтения 20:54

Европейская комиссия сегодня впервые представила стратегию по созданию запасов на случай военного вторжения, стихийных бедствий, пандемий и отключений электроэнергии. По задумке чиновников, этот проект должен обеспечить доступ к продуктам питания, воде, нефти, топливу, генераторам и лекарствам во время кризисных ситуаций.

В рамках этой программы Евросоюз планирует создать сеть складов, расширить запасы, решить проблемы, связанные с нехваткой или дублированием запасов, улучшить логистику и транспорт для быстрого реагирования на происшествия, а также помогать партнерствам между государствами и бизнесом и между армией и гражданским обществом.

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Также Еврокомиссия создала стратегию медицинских контрмер, которая должна облегчить доступ к медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций. Чиновники собираются совершенствовать вакцины против гриппа, противовирусные препараты и антибиотики. Также планируется улучшить доступ европейцев к средствам защиты при химических, ядерных, радиологических и биологических катастрофах.

«Эти два предложения являются частью Стратегии союза по обеспечению готовности, направленной на укрепление способности ЕС предотвращать возникающие угрозы и реагировать на них. Она появилась в связи с тем, что ЕС сталкивается со все более сложными кризисами и вызовами, от растущей геополитической напряженности до угроз кибербезопасности, изменения климата и учащающихся стихийных бедствий», — объяснили европейские чиновники.

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В прошлом году жители скандинавских и балтийских стран получили памятки по выживанию в первые 72 часа после начала войны или другого кризиса. Инструкции рекомендуют запастись продуктами и лекарствами на три дня, не поддаваться дезинформации и укрываться в убежище в случае тревоги.

Стратегия готовности ЕС была впервые представлена в марте этого года. Евросоюз объявил, что планирует создать единый кризисный центр, проводить регулярные совместные военные, полицейские, пожарные и иные учения. Для жителей Европы и частных компаний будут разработаны единые рекомендации по поведению в чрезвычайных ситуациях.

По данным Американского Института изучения войны (ISW), российские власти готовят общество к дальнейшей милитаризации и возможному длительному конфликту с НАТО.

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