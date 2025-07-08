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Мир

Специалисты изучили влияние удушения во время секса на здоровье мозга

2 минуты чтения 15:07

В крови женщин, которые позволяют партнерам душить их во время секса, обнаружили повышенные маркеры повреждения головного мозга. Об этом пишет The Guardian.

Издание опубликовало статью, посвященную росту популярности сексуальных практик с применением физического насилия. Многие женщины, как пишет британская газета, сталкиваются с удушением во время секса без предварительного согласия или обсуждения с партнером. Несмотря на кашель, одышку, проблемы со зрением и другие последствия, это практика со временем начинает восприниматься как «норма». 

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Одна из собеседниц The Guardian — основательница женской благотворительной организации Фиона МакКензи — сообщила, что некоторое время назад наткнулась на презентацию для школьников в рамках урока по половому воспитанию, в которой были предложены советы по «безопасному» удушению партнера. Другая собеседница издания — 24-летняя Люси — рассказала, что часто сталкивалась с жестокими сексуальными практиками, но никогда не протестовала, чтобы не показаться слишком «ванильной». Опросы показывают, что 64% студенток в США и Австралии пережили удушение во время секса.

Эксперты выражают обеспокоенность такой тенденцией. Так, в публикации The Guardian приведены данные свежего исследования, в котором участвовали несколько десятков женщин. Их разделили на две группы: в одной группе находились женщины, которых душили во время секса не менее четырех раз за последний месяц, в другой группе остались те, у кого никогда не было подобного опыта. Всем участницам взяли образцы крови. У женщин из первой группы были обнаружены значительно повышенные уровни белка S100B — маркера повреждения головного мозга.

По данным газеты, второй по распространенности причиной инсульта у женщин моложе 40 лет является как раз удушение во время секса. Кроме того, оно способно привести к судорогам, недержанию, проблемам с памятью, депрессии, тревогам и даже выкидышам.

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В конце июня министерство юстиции Британии анонсировало изменения в законодательство, которые запрещают изображать удушение в порно, даже если они подаются в роликах как согласованные партнерами. 

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