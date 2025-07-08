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Мир

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

2 минуты чтения 06:16 | Обновлено: 08:05

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Белый дом лично вручил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором сообщил о его выдвижении на Нобелевскую премию мира, сообщает Reuters.

После приветственного слова Трампа перед началом совместного ужина, Нетаньяху выразил благодарность американскому лидеру от имени израильтян и евреев всего мира. Он отметил вклад Трампа в обеспечение мира и безопасности, особенно на Ближнем Востоке.

«Вы добились уже многого. Вы создали Авраамовы соглашения (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах). И вы продолжаете устанавливать мир — прямо сейчас, от страны к стране, от региона к региону», — сказал Нетаньяху. Он также подчеркнул успешные совместные действия США и Израиля, в том числе удары по иранским объектам.

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Затем премьер встал из-за стола и передал Трампу письмо с номинацией на премию: «Это абсолютно заслуженно. Вы должны ее получить».

«Вау… Особенно из ваших уст это очень многое значит», — ответил Трамп.

Процесс выдвижения на Нобелевскую премию мира открыт: номинировать кандидатов могут правительственные чиновники, профессора университетов, ректоры, а также лауреаты прошлых лет. Дональд Трамп уже был номинирован на премию в этом году другими инициаторами, но письмо Нетаньяху стало первым публичным заявлением подобного рода.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала активистка за права женщин из Ирана Наргиз Мохаммади. Она получила награду за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».

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