Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница 

Нобелевскую премию мира присудили иранской активистке и правозащитнице Наргиз Мохаммади. Об этом сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети X (бывший твиттер).

Мохаммади получила награду за «борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех», отмечается в обосновании решения комитета.

В 2021 году Нобелевскую премию мира «за усилия по сохранению свободы выражения мнений» получил бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. А в прошлом году премию получил белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, украинский Центр гражданских свобод, а также российский правозащитный центр «Мемориал».

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