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Мир

СМИ рассказали о советском происхождении директора Белого дома

2 минуты чтения 19:59

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщил, что директор кадрового управления президента США Серджио Гор родился в 1986 году в столице Узбекистана Ташкенте под именем Серджио Гороховский. Ранее Гор отказывался отвечать на вопросы о своем происхождении.

Также журналисты выяснили, что Гор дважды посещал Москву до того, как начал работать в администрации Дональда Трампа. В 2017 году он прилетел в Москву из Вашингтона рейсом «Аэрофлота», а спустя сутки отправился в Рим. В 2018 году Гор летал в Москву с сенатором-республиканцем Рэндом Полом, на которого он тогда работал.

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Совместную поездку Гора и Пола финансировал американский либертарианский аналитический центр Институт Катона. В описании поездки сказано, что ее цель — «установление фактов для исследования, обсуждения и изучения вопросов, связанных с Россией и США».

Times of Malta и OCCRP получили нотариально заверенную запись о собственности Гора в Мальте, из которой следует, что высокопоставленный чиновник родился в Ташкенте 30 ноября 1986 года. В то время Узбекистан находился в составе Советского Союза.

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Адвокат Гора Роберт Гарсон подтвердил журналистам, что его клиент родился в Ташкенте. Самостоятельную поездку в Москву адвокат объяснил тем, что у Гор «заядлый путешественник», и у него был стыковочный рейс. «У Гора не было никаких встреч, и любые иные намеки были бы злонамеренными и клеветническими», — подчеркнул адвокат.

Авторы расследования отмечают, что Гор ранее скрывал, откуда он родом. В статье Washington Post сказано, что мужчина иммигрировал в США из Мальты. В июне издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что Гор до сих пор не прошел полную проверку, работая на одной из самых высоких должностей в администрации Трампа. Гор отказался раскрыть NYP место своего рождения, сказав только, что это не Россия.

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