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Мир

Пчелиный рой сорвал вылет самолета и напугал пассажиров

2 минуты чтения 15:16

В индийском городе Сурат рейс авиакомпании IndiGo был задержан из-за роя пчел, облепившего корпус самолета. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 7 июля. Самолет должен был вылететь в Джайпур в 16:40, но сотрудники аэропорта заметили, как пчелы скапливаются у багажного люка.

«Мы сообщили об этом пожарной команде аэропорта. Они использовали струю воды из пожарной машины, чтобы убрать пчел», — рассказал представитель аэропорта.

Пчелы никого не покусали, но вылет был отложен минимум на 50 минут. Некоторые пассажиры сняли происходящее на видео.

Похожий случай накануне произошел во Франции. В городке Орийак утром 7 июля рой пчел атаковал прохожих. По данным властей департамента Канталь, пострадали 24 человека, трое в тяжелом состоянии, включая 80-летнего мужчину, перенесшего кардиогенный шок. Причины агрессии пока не ясны.

Пчеловод Валис Лулиди отметил, что такое поведение насекомых — редкость. Он советует при атаке не паниковать и искать укрытие: в городе это сложно, но в сельской местности можно спрятаться в кустах или воде.

В июне Великобритании во время матча по поло погиб индийский миллиардер Санджай Капур, глава автокомпонентной компании Sona Comstar. Во время игры пчела залетела ему в рот и ужалила, после чего 53-летний бизнесмен впал в кому. Позже он скончался. Предположительно, причиной смерти стал анафилактический шок и остановка сердца. Источники из окружения Капура утверждают, что ранее он не страдал от серьезных проблем со здоровьем.

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