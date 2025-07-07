Десятки человек пострадали от атаки роя пчел

В городе Орийак в центральной Франции в воскресенье утром рой пчел атаковал прохожих, заявила администрация департамента Канталь. По данным чиновников, от укусов пострадали 24 человека, трое из которых попали в больницу в критическом состоянии. BFM TV сообщает, что пострадавший от нападения пчел 80-летний мужчина пережил кардиогенный шок.

Причина нападения роя пчел на людей пока не известна. Пчеловод Валис Лулиди из Парижской школы пчеловодства в комментарии BFM TV назвал такое поведение насекомых «совсем нетипичным». По словам эксперта, обычно агрессию проявляют осы, которые могут убивать, чтобы прокормиться, в то время как пчелы используют жало для обороны и не питаются пищей животного происхождения.

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По одной из версий, нападение пчел спровоцировала атака азиатских шершней. Однако Лулиди заявил, что наблюдает за поведением пчел уже 20 лет и не замечал, чтобы эти насекомые массово покидали улей, чтобы защититься от азиатских шершней.

Также эксперты считают, что к агрессивному поведению мог привести дефект породы, выведением которой занимаются во Франции. Пчеловоды скрещивают темную европейскую пчелу с другими видами, чтобы повысить урожай меда.

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Лулиди посоветовал в случае нападения пчел не паниковать и постараться как можно быстрее найти укрытие. Он отметил, что в городе найти безопасное место «сложнее», а в сельской местности можно спрятаться в густых кустах или нырнуть в водоем.

По данным BFM TV, улей находится на крыше отеля Hôtel de Bordeaux в центре города уже 10 лет, и ранее никаких происшествий с ним не происходило.