Крошечный пес помог спасти упавшего в расщелину мужчину

Небольшая собака помогла спасти своего хозяина, провалившегося в ледяную расщелину глубиной восемь метров неподалеку от коммуны Зас-Фе в швейцарских Альпах. Пес оставался рядом с местом падения и указал на него спасателям, которые не могли найти пострадавшего. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина прогуливался в горах вместе со своей собакой, после падения он смог связаться по рации с местными жителями и попросить их о помощи. Однако три спасателя, прибывшие на вызов, не смогли установить точные координаты — тогда они заметили лающего пса.

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Журналисты отмечают, что собака осталась на камне у места падения — она наблюдала за проведением спасательных работ, а затем уехала в больницу вместе со своим хозяином. Занимавшаяся эвакуацией вертолетная авиакомпания Air Zermatt в своем заявлении отметила, что порода пса — чихуахуа. Журналисты таблоида Bild не согласились с этим и заявили, что пес может быть папильоном, разновидностью спаниеля.

Инцидент произошел днем 4 июля, к моменту обнаружения места падения хозяина пес уже дрожал. Журналисты не сообщают о состоянии мужчины и собаки после госпитализации. Air Zermatt назвала пса «четвероногим героем», отметив, что именно его помощь, возможно, стала решающей для спасения жизни человека.

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Журналисты отмечают, что ранее собаки часто использовались в Альпах для проведения спасательных работ, особой популярностью пользовались крупные сенбернары. Однако они были недостаточно подвижны, а содержание таких собак оказалось дорогим — из-за этого их заменили датчиками тепла и вертолетными спасательными бригадами. При этом, как утверждает The Guardian, сенбернарам приписывается спасение около двух тысяч людей на перевале у границы Швейцарии и Италии.