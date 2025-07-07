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Мир

Начальники признались в принятии решений об увольнении с помощью ИИ

2 минуты чтения 15:11

В США большинство опрошенных менеджеров на руководящих позициях признались, что используют чат-боты для принятия кадровых решений, касающихся их сотрудников. Об этом говорится в исследовании Resume Builder.

Сообщается, что аналитики провели опрос среди 1 342 менеджеров в США, у которых есть прямые подчиненные. Согласно полученным результатам, 65% из них используют искусственный интеллект в работе, а 94% из этой группы применяют ИИ именно для принятия решений о сотрудниках.

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Наиболее популярным инструментом оказался ChatGPT — его используют 53% менеджеров, работающих с ИИ. За ним следуют Copilot от Microsoft (29%) и Gemini от Google (16%).

По словам аналитиков, 97% опрошенных опращаются к искуственному интеллекту для создания обучающих материалов, 94% — для составления планов развития, 91% — для оценки эффективности, а 88% — для подготовки планов по улучшению результатов (PIP). Однако особенно тревожной выглядит практика использования ИИ при принятии ключевых кадровых решений, таких как повышения в должности (77%), премии (78%), сокращения (66%) и увольнения (64%).

Более 20% менеджеров признались, что позволяют ИИ принимать окончательные решения без участия человека — либо часто (16%), либо постоянно (5%). При этом две трети руководителей, использующих ИИ, не проходили формального обучения по его этичному применению.

Эксперты предупреждают, что такие практики могут привести к серьезным последствиям. Главный карьерный консультант Resume Builder Стаси Холлер подчеркнула, что ИИ лишен контекста, эмпатии и способности к моральной оценке.

«Нельзя забывать о человеческом факторе в управлении персоналом. ИИ может быть полезен для анализа данных, но ему не хватает контекста, эмпатии и способности к взвешенным суждениям. Его выводы зависят от входных данных, которые нередко бывают неточными, предвзятыми или искаженными. Компании несут ответственность за этичное внедрение ИИ, чтобы избежать юридических рисков, сохранить корпоративную культуру и не подорвать доверие сотрудников», — сказала она.

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Согласно опросу, 46% менеджеров, использующих ИИ, признались, что им поручали оценить, можно ли заменить сотрудника технологией. Из них 43% сообщили, что действительно уволили человека и передали его обязанности ИИ-системе.

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