Названы самые короткие дни 2025 года

В этом году самые короткие дни ожидаются 9 и 22 июля, а также 5 августа. В эти даты продолжительность суток сократится примерно на 1,51 миллисекунды, сообщает Time and Date со ссылкой на международную службу вращения Земли (IERS).
Именно в эти летние даты, по данным портала, Луна будет находиться на максимальном удалении от экватора планеты. Земля по этой этой причине ускорит вращение, поясняют ученые.
Хотя колебания в пределах миллисекунд незаметны в повседневной жизни, они важны для ученых и систем точного времени. Наблюдение показывают, что с 2020 года Земля стала вращаться быстрее. Если раньше специалисты фиксировали сокращение суток на 1 миллисекунду, то теперь — более чем на 1,5 миллисекунды. Абсолютный рекорд на данный момент принадлежит 5 июля 2024 года, когда сутки сократились на 1,66 миллисекунды. Возможно, в 2025 году этот рекорд будет побит, отмечает Time and Date.
Причины нынешнего ускорения планеты остаются не до конца понятными. «Никто этого не ожидал», — цитирует Time and Date Леонида Зотова, ведущего эксперта по вращению Земли из МГУ. В прошлом году он прогнозировал обратную тенденцию — снижение скорости вращения Земли — и в этот раз предпочел оставить свой прогноз без изменений.
В целом специалисты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе Земля все же продолжит замедляться, говорится в публикации. Так, в эпоху динозавров сутки длились около 23 часов, а через 200 миллионов лет могут достигнуть уже 25 часов. На вращение влияют не только космические факторы вроде гравитации Луны, но и процессы внутри планеты: движение ядра, геологическая активность, океанические течения и даже крупные инженерные сооружения. Например, после строительства плотины «Три ущелья» в Китае планета стала вращаться на 0,06 микросекунды медленнее.