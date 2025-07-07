«Король афер с бабушками» обманул пенсионеров на миллионы долларов

В канадской провинции Квебек арестован 33-летний Гарет Уэст, которого власти США считают лидером одной из крупнейших в истории мошеннических схем, направленных против пожилых людей, сообщает CBC. По данным телеканала, его обвиняют в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. По запросу США начата процедура экстрадиции.

По версии американских следователей, Уэст координировал работу нескольких колл-центров, откуда звонили пенсионерам по всей стране — жертвами стали жители 46 американских штатов. Мошенники представлялись родственникам «внуками», попавшими в беду, а затем в разговор вступали «адвокаты», которые убеждали срочно передать крупную сумму якобы для залога. Деньги забирали курьеры. Общий ущерб от схемы, по подсчетам следствия, составил как минимум 30 миллионов долларов.

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Сотрудники колл-центров, по данным следствия, работали как штатные сотрудники обычной компании: у них были фиксированные оклады, система бонусов, отпуска и даже контроль качества звонков. Всего на Уэста, как считают в полиции, работали 24 человека. Во время масштабной операции в Монреале в июне 2024 года были задержаны 23 участника схемы, изъяты десятки телефонов, документы и бухгалтерские книги. Самого Уэста тогда арестовать не удалось, а после полицейских рейдов он исчез.

Уэст вел публичную жизнь, позиционируя себя как успешного инвестора в недвижимость. Он демонстрировал роскошь и уверял, что его состояние — результат удачных сделок. Однако расследование CBC показало, что за внешним фасадом скрывалась масштабная мошенническая схема. По данным следствия, именно она, а не девелоперские проекты, принесла ему миллионы. Бухгалтерские книги, изъятые полицией, зафиксировали доход в 30 миллионов долларов всего за 67 недель.

Если Уэста экстрадируют в США и признают виновным, ему может грозить до 40 лет тюрьмы, отмечают американские СМИ.