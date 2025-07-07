Ученые расшифровали надпись на предполагаемой могиле графа Дракулы в Италии

Специалисты частично расшифровали текст на предполагаемой могиле правителя Валахии Влада III Цепеша в Неаполе, ставшего прообразом графа Дракулы, пишет Il Mattino.

По данным издания, необычная гробница в монастыре Санта-Мария-ла-Нова в Неаполе привлекла внимание исследователей еще в первой половине 2010-х годов. На ней изображен дракон и различные эзотерические символы. Однако расшифровать длинный текст, написанный на древнегреческом с вкраплением элементов из пяти балканских алфавитов, долгое время не удавалось.

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В июне на специальной пресс-конференции специалисты наконец представили предварительные результаты своей работы. Текст, как выяснилось, содержит фразы: «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «он был убит дважды», «он убежал», «и снова жил», «от своих врагов», «и в месте, где он был похоронен», «он был почитаем как мученик», «он ушел с миром», «всегда хваля Бога». Более того, на надгробии высечен 1499 год как дата смерти Влада Цепеша. Это противоречит официальной версии, согласно которой Цепеш погиб в бою с турками в 1476 году, а захоронен был в румынском монастыре Снагов.

Гипотезу о том, что могила Влада Цепеша находится именно в Неаполе, в конце XV века бывшем под властью арагонской династии, объясняли браком его предполагаемой незаконнорожденной дочери Марии Бальсы с арагонским дипломатом Джакомо Альфонсо Феррилло. Сторонники этой теории считают, что Влад III в 1476 не погиб, а был взят в плен турками. Мария Бальса якобы выкупила его и привезла в Неаполь, а после смерти похоронила отца в могиле своего свекра, арагонского аристократа Маттео Феррилло, отмечает Il Mattino.

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Частичная расшифровка надписей также говорит в пользу итальянской версии. Однако публикацией в рецензируемом научном журнале это открытие пока не сопровождается, отмечает издание. Полный текст надписи с загадочной гробницы специалисты обещают представить на отдельной конференции осенью этого года.

