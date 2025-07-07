В Японии начали «монетизировать» мозговые волны

В Японии местная компания придумала как «монетизировать сознание», предлагая людям продать ей свои мозговые волны. Полученные данные эксперты превращают в уникальные произведения искусства, которые затем выставляют и продают. Об этом пишет газета South China Morning Post.

На витрине магазина BWTC Metaverse Store, расположенном в районе Тиеда в Токио, висит баннер с надписью «Покупаем мозговые волны». Любопытные прохожие заходят в здание, где им предлагают за 1000 японских йен (семь долларов) продать свои мозговые волны.

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Процесс происходит следующим образом. Участнику надевают на голову специальное устройство для сканирования мозговых волн и просят расслабиться. Человек в это время может читать книгу, смотреть видео или слушать музыку. За 100 секунд сканирования мозговая активность фиксируется и мгновенно преобразуется в персонализированное произведение искусства.

По данным издания, созданные работы выставляются на продажу, а их цена зависит от эстетической ценности, уникальности колебаний данных и состояния участника во время сканирования. Например, одна из картин, созданная во время просмотра участником видео с трамваем, была оценена в 13 900 йен (около 100 долларов), тогда как работа, основанная на мыслях другого человека о еде, стоила 7 810 йен (54 доллара).

По словам представителей BWTC, их идея вызвала большой интерес среди японцев: людей привлекает не столько денежное вознаграждение, сколько возможность взглянуть на собственные мысли в художественной форме.

«Хотя мои собственные мозговые волны, возможно, и не принесут высокой цены, мне хотелось поучаствовать ради самого необычного опыта — монетизации сознания», — поделился один из участников проекта в соцсетях.

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Издание пишет, что проект расширяет свое присутствие за пределами Токио, проводя выездные сессии в различных регионах Японии, а также за рубежом — например, на Тайване.