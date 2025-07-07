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Интернет и мемы

Окончивший четыре престижных университета китаец устроился работать курьером

2 минуты чтения 20:16 | Обновлено: 20:18

Дин Юаньчжао из китайской провинции Фуцзянь окончил четыре престижных университета, среди которых есть Оксфорд, однако выбрал карьеру вне системы образования — теперь он работает курьером. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

39-летний мужчина последовательно учился в университете Цинхуа, Пекинском университете, Наньянском технологическом университете и Оксфорде, получив в процессе докторскую степень по биологии. Он работал над постдокторским исследованием в национальном университете Сингапура, но администрация не продлила с ним контракт. Юаньчжао не смог найти работу в желаемой сфере и выбрал путь курьера.

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Юаньчжао, как отмечает SCMP, уволили из университета еще в марте 2024 года, после этого он посетил более 10 собеседований и зарегистрировался на платформе для доставки еды на территории Сингапура, где мужчина работал по 10 часов в день и получал около 700 сингапурских долларов (почти 550 долларов США) в неделю. Позже он вернулся в Китай и сейчас работает курьером в Пекине.

В своих соцсетях он публикует контент о пользе этой работы для здоровья — Юаньчжао любит бег и заявляет, что курьеры могут постоянно заниматься спортом. «Я могу содержать свою семью с этим доходом. Если вы будете усердно работать, вы сможете заработать на достойную жизнь. Это неплохая работа», — отметил мужчина.

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Он рассказал, что мог бы вести частные занятия в качестве альтернативы устройству в службы доставки, однако не стал делать этого из-за того, что «слишком застенчив, чтобы искать клиентов самостоятельно». Его история завирусилась в социальных сетях, после того, как Юаньчжао решил поддержать сдающих Гаокао, всеобщие вступительные экзамены в вузы Китая.

В своем обращении он заявил, что успеха в жизни можно добиться и без хороших результатов на экзамене. Однако пользователи соцсетей задались другим вопросом — есть ли смысл в хорошем образовании, если Юаньчжао все равно вынужден работать курьером.

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