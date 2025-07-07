Спортсменка доказала попадание допинга в ее организм через поцелуй

Спортивный арбитражный суд окончательно оправдал французскую фехтовальщицу-рапиристку Изаору Тибюс по делу об употреблении допинга, сообщает The Guardian. Судьи согласились, что Тибюс могла получить допинг через поцелуй со своим партнером, который принимал препарат, содержащий остарин. Всемирное антидопинговое агентство WADA подавало апелляцию с требованием отстранить спортсменку от участия в соревнованиях на четыре года.

В январе 2024 года допинг-тест Тибюс на остарин оказался положительным. За несколько недель до начала летних Олимпийских игр в Париже трибунал Международной федерации фехтования оправдал спортсменку. Тибюс заняла на этой Олимпиаде пятое место в командном зачете и 28 место — в индивидуальном.

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Суд согласился с доводами Тибюс, что она получила дозу остарина через поцелуй с партнером, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом, который без ее ведома принимал запрещенный WADA препарат. Судьи установили, что мужчина принимал остарин с 5 января 2024 года, и из-за этого вещество в течение девяти дней накапливалось в организме Тибюс.

«Научно доказано, что прием дозы остарина, аналогичной дозе, принятой тогдашним партнером Тибюс, привел бы к попаданию в слюну количества остарина, достаточного для заражения человека через поцелуй», — постановил суд.

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Бывший врач Сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин объяснял газете «Спорт-экспресс», что остарин относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов, и конечная цель его употребления — повышение уровня тестостерона.

«Это основной действующий момент на агрессию и выполнение определенной работы. Чем больше в организме адреналина, тем лучше. Особенно в боксе, где нужна агрессия и адреналин, чтобы себя завести», — рассказывал медик. По его словам, спортсмены достигают пика своей формы через месяц после начала приема остарина.

На Олимпиаде в Токио 2020 года Тибюс получила серебро, также она участвовала в играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Париже.