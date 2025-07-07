EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Спортсменка доказала попадание допинга в ее организм через поцелуй

2 минуты чтения 21:51 | Обновлено: 21:54

Спортивный арбитражный суд окончательно оправдал французскую фехтовальщицу-рапиристку Изаору Тибюс по делу об употреблении допинга, сообщает The Guardian. Судьи согласились, что Тибюс могла получить допинг через поцелуй со своим партнером, который принимал препарат, содержащий остарин. Всемирное антидопинговое агентство WADA подавало апелляцию с требованием отстранить спортсменку от участия в соревнованиях на четыре года.

В январе 2024 года допинг-тест Тибюс на остарин оказался положительным. За несколько недель до начала летних Олимпийских игр в Париже трибунал Международной федерации фехтования оправдал спортсменку. Тибюс заняла на этой Олимпиаде пятое место в командном зачете и 28 место — в индивидуальном.

Европу накрыло аномальной жарой
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
Мир6 минут чтения

Суд согласился с доводами Тибюс, что она получила дозу остарина через поцелуй с партнером, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом, который без ее ведома принимал запрещенный WADA препарат. Судьи установили, что мужчина принимал остарин с 5 января 2024 года, и из-за этого вещество в течение девяти дней накапливалось в организме Тибюс.

«Научно доказано, что прием дозы остарина, аналогичной дозе, принятой тогдашним партнером Тибюс, привел бы к попаданию в слюну количества остарина, достаточного для заражения человека через поцелуй», — постановил суд.

Умный человек в очках скачать обои
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
Интернет и мемы6 минут чтения

Бывший врач Сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин объяснял газете «Спорт-экспресс», что остарин относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов, и конечная цель его употребления — повышение уровня тестостерона.

«Это основной действующий момент на агрессию и выполнение определенной работы. Чем больше в организме адреналина, тем лучше. Особенно в боксе, где нужна агрессия и адреналин, чтобы себя завести», — рассказывал медик. По его словам, спортсмены достигают пика своей формы через месяц после начала приема остарина.

На Олимпиаде в Токио 2020 года Тибюс получила серебро, также она участвовала в играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Париже.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Умный человек в очках скачать обои
Интернет и мемы
Умный человек в очках скачать обои
Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
19:21
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Политика
Уволенный Путиным министр транспорта покончил с собой
Его могли проверять на причастность к хищениям
16:14
Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01
Котенок в пустой кроватке
Криминал
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
17:00 6 июля
Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования