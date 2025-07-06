Косатки делятся добычей с человеком с целью подружиться

Американская психологическая ассоциация опубликовала исследование, в котором описаны 34 случая, когда дикие косатки предлагали людям свою добычу. Ученые из Канады, Новой Зеландии и Мексики считают, что такое поведение может свидетельствовать о стремлении животных к установлению контакта с человеком.

В исследовании говорится, что за последние два десятилетия подобные инциденты происходили в разных регионах мира — от побережья Калифорнии и Новой Зеландии до Норвегии и Патагонии. В одних случаях косатки подплывали к людям в воде, в других — приближались к лодкам или даже к берегу и оставляли рядом с человеком рыбу, кальмаров и других морских животных.

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Исследователи подчеркнули, что во всех случаях животные самостоятельно приближались к людям, а не наоборот, и почти всегда оставались поблизости, наблюдая за реакцией. В семи эпизодах косатки повторно предлагали добычу, если человек отказывался ее взять. Это, по мнению авторов работы, говорит о сознательности действия.

Поведение, при котором животное предлагает еду человеку, ранее в основном фиксировалось у домашних видов — таких как собаки и кошки. У диких животных оно практически не встречается, что делает описанные случаи особенно интересными для понимания когнитивных способностей морских млекопитающих.

«Косатки часто делятся пищей друг с другом — это часть их социальной структуры. То, что они демонстрируют такое поведение по отношению к людям, может свидетельствовать о стремлении выстраивать с нами отношения», — отметил ведущий автор исследования Джаред Тауэрс, директор центра Bay Cetology в Британской Колумбии (Канада).

Косатки известны высоким интеллектом и сложной социальной организацией. Они живут в устойчивых семейных группах, передают знания по поколениям и используют развитую систему вокализации, включая «диалекты», уникальные для отдельных кланов. Отмечается, что совместная охота, стратегическое поведение и обучение молодых особей делает их одними из самых социально развитых животных на планете.

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Учитывая это, ученые не исключают, что передача пищи людям может быть не случайной игрой, а частью сложного социального поведения. Возможно, таким образом косатки стремятся не только изучать людей, но и выстраивать с ними взаимодействие — на уровне, доступном их пониманию.

Сообщается, что результаты нового исследования ставят под сомнение традиционные представления о взаимоотношениях между дикими хищниками и человеком. По словам ученых, если косатки действительно пытаются наладить взаимодействие с людьми, это говорит о том, что они воспринимают их не как угрозу, а как потенциальных социальных партнеров.