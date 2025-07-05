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Мир

Кошки и собаки замедляют старение мозга у своих владельцев

2 минуты чтения 17:27 | Обновлено: 17:44

Ученые из Университета Женевы выяснили, что наличие собаки или кошки замедляет возрастное снижение когнитивных функций. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования.

Исследователи проанализировали данные за 18 лет, собранные в рамках общеевропейского опроса о здоровье и выходе на пенсию, чтобы выяснить, как наличие домашних животных влияет на возрастные изменения когнитивных способностей у людей старше 50 лет. Особое внимание авторы работы уделили различиям между владельцами собак, кошек, рыб и птиц. 

Оказалось, что не все питомцы одинаково влияют на мозг. Например, ученые не нашли связь между замедлением снижения когнитивных функций и наличием рыб или птиц. 

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«Короткая продолжительность жизни рыб или птиц, вероятно, ограничивает уровень эмоциональной связи, которую человек может установить с ними. Кроме того, владение птицами может негативно влиять на качество сна из-за повышенного уровня шума, что, как известно, связано с когнитивным снижением», — рассказала исследователь и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, Адриана Ростекова.

Владельцы же собак, по наблюдениям ученых, лучше сохраняли кратковременную и долговременную память. У владельцев кошек было выявлено более медленное снижение речевой гибкости — способности подбирать слова и выражать мысли.

По данным издания, другие исследования ранее показали увеличение активности префронтальной коры мозга, усиление процессов внимания и эмоционального возбуждения при взаимодействии с собакой. Кроме того, существует доказательства повышенной активности префронтальной коры мозга при взаимодействии с кошками, что связывают с их характерным и непредсказуемым темпераментом.

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Как объясняют исследователи, дело может быть в уровне вовлеченности и взаимодействия с питомцем: общение с кошками и собаками требует больше эмоционального и когнитивного участия. К тому же, собаки, как правило, способствуют более частым социальным контактам — прогулкам, общению с другими владельцами и соседями.

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