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Мир

Кругосветное путешествие пилота-тинейджера прервалось после ареста в Антарктиде

2 минуты чтения 11:10 | Обновлено: 12:33

В Антарктиде задержан 19-летний американский пилот Итан Го. Он стал известен благодаря своей цели в одиночку облететь все континенты на небольшом самолете. Путешествие блогера, за которым следят более миллиона человек в соцсетях, оказалось под угрозой срыва после вмешательства чилийских властей. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, Итан Го был остановлен после посадки на острове Кинг Джордж (о. короля Георга), где располагаются международные научные станции. Причиной задержания стало отклонение от маршрута и подача ложного плана полета. В прокуратуре Чили утверждают, что американец заявил в документах, что собирается пролететь только над городом Пунта-Аренас, расположенным на юге Чили, однако фактически направился дальше — на остров Антарктиды, что активировало авиационные протоколы тревоги.

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Го приземлился в аэропорту имени Тиниенте Марша на острове Кинг Джордж и был немедленно задержан. Ему предъявлены обвинения по двум статьям авиационного кодекса Чили, одна из которых предполагает возможность краткосрочного лишения свободы. Кроме того, по версии властей, он нарушил положения договора об Антарктике, регулирующего деятельность на этом континенте.

Молодой пилот прокомментировал инцидент в соцсети X, написав: «Я жив, скоро будет обновление». По его словам, целью путешествия является не только личный рекорд, но и благотворительная миссия — он стремится собрать миллион долларов в пользу детской онкологической больницы.

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До этого момента Итан Го уже посетил шесть континентов на своем небольшом самолете Cessna 182. Он провел в воздухе более 140 дней. Полет в Антарктиду должен был стать заключительным этапом его путешествия.

Сейчас судьба дальнейшего маршрута Го остается неясной. Чилийские власти продолжают расследование, а сам пилот, по сообщениям СМИ, пока остается на острове под надзором местных служб.

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