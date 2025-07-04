Футбольный клуб оштрафовали за попытку вызвать злых духов

Китайский футбольный клуб «Чанчунь Сиду» из третьей по силе лиги страны обвинили в попытке призвать злых духов. Так в клубе надеялись обеспечить победу над соперниками, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Представители клуба подкладывали в раздевалки соперников талисманы из небольших кусков бумаги с написанными на них обращениями к духам. Китайские спортивные чиновники заявили об обнаружении предметов, связанных с «феодальными суевериями», и оштрафовали клуб на 30 тысяч юаней (около четырех тысяч долларов).

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Журналисты отмечают, что об обнаружении бумаг в течение сезона сообщали и другие соперники «Чанчунь Сиду», однако клубу удавалось избежать наказания. На самих талисманах было написано: «По императорскому указу «Шаньси Чунде Ронгай» (один из соперников «Чанчунь Сиду» — Прим. «Холода») потерпит неудачу», бумаги были разложены по всей раздевалке.

SCMP отмечает, что такие талисманы, называемые фу или фулу, являются частью даосских практик использования энергии духов для достижения нужного результата. Обычно фулу используют в положительном ключе, однако талисманы можно изготавливать и с целью навлечь беду или несчастье. Как сообщается, «Чанчунь Сиду» победил в матче с «Шаньси Чунде Ронгай» со счетом 2:0. Журналисты отмечают, что команда занимает второе место в своей группе — на данный момент неизвестно, как часто они подкладывали талисманы в раздевалки своих соперников.

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Китайские футбольные клубы регулярно обращаются за помощью к сверхъестественным силам, чтобы добиться нужного результата , сообщают журналисты. Так, в 2017 году «Хэнань Цзянье» пригласил 15 даосских священников для проведения ритуала перед одним из матчей. На тот момент команда одержала лишь одну победу и занимала последнее место в суперлиге Китая. По итогам сезона клубу удалось избежать вылета.