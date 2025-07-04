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Мир

Читатели NYT назвали лучшие фильмы XXI века

2 минуты чтения 10:21

После публикации официального списка 100 лучших фильмов XXI века, составленного по результатам голосования более 500 режиссеров, актеров и профессионалов киноиндустрии, The New York Times предложила своим читателям назвать собственных фаворитов. Более 200 тысяч человек приняли участие в голосовании, дополнив рейтинг новыми картинами, в том числе блокбастерами, которые не попали в первоначальную сотню.

Первое место в рейтинге занял южнокорейский драматический триллер «Паразиты» (2019) — оскароносная работа режиссера Пон Джун Хо. Второе — «Малхолланд Драйв», на третьем месте триллер «Старикам тут не место» (2007). В топ-5 лучших также попали драма «Нефть» (2007) и фантастический эпос «Интерстеллар».

В новый список также вошли как масштабные хиты — «Грешники» (Sinners), «Барби», обе части «Дюны», — так и независимые международные фильмы, вроде «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car) и «Служанки» (The Handmaiden). Читатели также вспомнили о культовых «Солнцестоянии» (Midsommar) и «Дрянных девчонках» (Mean Girls), а такие фильмы, как «Паразиты», «Малхолланд Драйв» и «Социальная сеть», сохранили свои позиции и в профессиональном, и в народном голосовании.

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Ранее The New York Times представила основной список 100 лучших фильмов XXI века. В нем приняли участие такие деятели кино, как Джулианна Мур, Педро Альмодовар, София Коппола, Гильермо дель Торо, Майки Мэдисон, Джон Туртурро, Барри Дженкинс и другие.

Первое место в том рейтинге занял все тот же южнокорейский драматический триллер «Паразиты» (2019). На втором месте в списке оказался психологический триллер «Малхолланд Драйв» (2001), снятый Дэвидом Линчем по собственному сценарию. На третьей позиции — драма Пола Томаса Андерсона «Нефть» (2007).

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