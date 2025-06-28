Названы лучшие фильмы XXI века

Газета The New York Times опубликовала рейтинг 100 лучших фильмов XXI века. В создании рейтинга приняли участие более 500 влиятельных актеров, режиссеров, среди которых Джулианна Мур, Педро Альмодовар, Майки Мэдисон, Джон Туртурро, София Коппола, Барри Дженкинс, Гильермо дель Торо и другие деятели кино с мировым именем.

Так, лучшим фильмом века был признан южнокорейский оскароносный драматический триллер «Паразиты» (2019) режиссера Пон Джун Хо. В The New York Times особенно отметили выдающееся мастерство постановки, умение Пона свободно сочетать жанры — от грубой комедии до жгучей социальной сатиры. Сам фильм назвали одновременно притчей о неравенстве и яростной критикой последствий неолиберальной эпохи.

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На втором месте в рейтинге The New York Times оказался американский психологический триллер режиссера Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001), снятый им по собственному сценарию. Третью строчку заняла драма «Нефть» (2007) режиссера Пола Томаса Андерсона — мрачная сага о власти, алчности и американском капитализме, получившая признание критиков и отмеченная выдающейся ролью Дэниела Дэй-Льюиса.

Сотое место в списке занял американский комедийный фильм Грега Моттолы «SuperПерцы» (2007) — история о подростках, ставшая одной из самых ярких молодежных комедий начала века.

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