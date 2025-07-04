Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов

Лауреата Нобелевской премии по физике Андре Гейма лишили гражданства Нидерландов. Поводом для этого послужило его рыцарство и паспорт Великобритании, сообщает The New York Times.

«Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведенное мной в Нидерландах, очень дороги моему сердцу», — прокомментировал произошедшее физик. Он добавил, что решение лишить его гражданства «просто печально и странно».

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Гейм родился в Сочи в 1958 году, его родители имели немецкое происхождение. Он получил гражданство Нидерландов в 1990-х годах во время своей работы в Университете Радбауда в Неймегене. За научные достижения его также посвятили в рыцари и сделали членом-корреспондентом Королевской нидерландской академии искусств и наук.

В 2010 году Гейм и его коллега Константин Новоселов, которые к тому времени работали в Англии, получили Нобелевскую премию по физике за эксперименты по созданию графена — самого тонкого и прочного материала в мире. При этом Гейм получил и сатирическую Шнобелевскую премию за эксперимент с левитацией лягушки.

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В 2001 году ученый переехал в Великобританию для работы в Манчестерском университете, где он работает до сих пор. Британский паспорт Гейм получил 13 лет назад.

«Я принял его, чтобы получить британское рыцарское звание и официально называться “сэр Андре”, что престижно в Великобритании. Я принял его только для того, чтобы получить британское рыцарское звание», — объяснил ученый.

При этом получение Геймом британского паспорта нарушило законодательство Нидерландов, которые стремятся ограничить двойное гражданство. Так, человека могут автоматически лишить нидерландского паспорта, если он добровольно примет гражданство другой страны. The New York Times пишет, что Гейм потратил крупные суммы денег на судебные издержки, пытаясь убедить власти страны не лишать его гражданства. Ученый в том числе объяснял это тем, что он может претендовать на исключение из правил.